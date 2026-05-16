В Пекине заявили, что Трамп и Си говорили об Украине на встрече

В Пекине заявили, что Трамп и Си говорили об Украине на встрече6
- 16.05.2026, 18:29
Китай «надеется» на скорейшее окончание войны.
Китай внёс свой вклад в приближение мира в Украине, действуя собственными методами. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Комментируя встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, глава китайского внешнеполитического ведомства сообщил, что одной из тем переговоров стала ситуация вокруг Украины.
По словам Ван И, как Китай, так и США заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий и уже предприняли шаги для содействия мирному процессу, хотя подходы двух стран различаются.
Он подчеркнул, что столь сложный кризис невозможно урегулировать быстро, а мирные переговоры требуют времени и последовательной дипломатической работы.
Министр также отметил, что Пекин и Вашингтон намерены и дальше поддерживать контакты и играть конструктивную роль в поиске политического решения конфликта.