В Пекине заявили, что Трамп и Си говорили об Украине на встрече 6 16.05.2026, 18:29

1,366

Фото: Getty Images

Китай «надеется» на скорейшее окончание войны.

Китай внёс свой вклад в приближение мира в Украине, действуя собственными методами. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Комментируя встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, глава китайского внешнеполитического ведомства сообщил, что одной из тем переговоров стала ситуация вокруг Украины.

По словам Ван И, как Китай, так и США заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий и уже предприняли шаги для содействия мирному процессу, хотя подходы двух стран различаются.

Он подчеркнул, что столь сложный кризис невозможно урегулировать быстро, а мирные переговоры требуют времени и последовательной дипломатической работы.

Министр также отметил, что Пекин и Вашингтон намерены и дальше поддерживать контакты и играть конструктивную роль в поиске политического решения конфликта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com