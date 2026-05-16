БАТЭ выиграл Кубок Беларуси по футболу 1 16.05.2026, 18:37

Судьба трофея решилась в серии пенальти.

Завершился финальный матч Кубка Беларуси сезона-2025/2026, в котором встречались минское «Динамо» и борисовский БАТЭ. Игра прошла на «Национальном футбольном стадионе Республики Беларусь» в Минске. Победу одержали футболисты команды БАТЭ.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Динамо» Артём Соколовский на 28-й минуте. На 63-й минуте форвард БАТЭ Кирилл Апанасевич сравнял счёт. В оставшееся основное и дополнительное время матча счёт не изменился — 1:1. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты команды БАТЭ — 8:7.

В предыдущем раунде турнира БАТЭ одержал победу над «Славией-Мозырь» (1:0, 2:0), а минское «Динамо» переиграло «МЛ Витебск» (2:0, 1:0).

БАТЭ стал обладателем трофея в шестой раз в своей истории, что является рекордом турнира.

