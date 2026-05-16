закрыть
16 мая 2026, суббота, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси по футболу

1
  • 16.05.2026, 18:37
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси по футболу

Судьба трофея решилась в серии пенальти.

Завершился финальный матч Кубка Беларуси сезона-2025/2026, в котором встречались минское «Динамо» и борисовский БАТЭ. Игра прошла на «Национальном футбольном стадионе Республики Беларусь» в Минске. Победу одержали футболисты команды БАТЭ.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Динамо» Артём Соколовский на 28-й минуте. На 63-й минуте форвард БАТЭ Кирилл Апанасевич сравнял счёт. В оставшееся основное и дополнительное время матча счёт не изменился — 1:1. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты команды БАТЭ — 8:7.

В предыдущем раунде турнира БАТЭ одержал победу над «Славией-Мозырь» (1:0, 2:0), а минское «Динамо» переиграло «МЛ Витебск» (2:0, 1:0).

БАТЭ стал обладателем трофея в шестой раз в своей истории, что является рекордом турнира.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина