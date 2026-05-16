ISW: Путин пытается скрыть огромные проблемы в экономике РФ 2 16.05.2026, 12:51

1,524

Аналитики разоблачили ложь Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин заявляет о «положительных результатах» для экономики России. Однако реальные цифры свидетельствуют о больших бюджетных проблемах, росте расходов из-за войны и ухудшении ситуации для бизнеса.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что официальные заявления Кремля не показывают реального состояния российской экономики.

15 мая Путин заявил, что меры российского правительства уже начали давать «сдержанные, но положительные результаты».

По его словам, в марте 2026 года оптовая торговля в России выросла на 8%, розничная торговля выросла на 6,2%, промышленное производство на 2,3%, а производство в целом - на 3%.

Также диктатор заявил, что ВВП России в марте вырос на 1,8%, а уровень безработицы остался на уровне 2,2%.

Однако одно из российских независимых медиа обратило внимание, что Путин не сказал о других важных данных. В частности, ВВП России в январе и феврале 2026 года в годовом измерении снижался.

Кроме того, Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год - с 1,3% до 0,4%.

Служба внешней разведки Украины сообщила, что за первые четыре месяца 2026 года дефицит бюджета России достиг 78,4 млрд долларов. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 2025 года. Также эта сумма уже превысила более 150% от всего дефицита, который РФ планировала на весь 2026 год.

По данным СВРУ, за первые четыре месяца 2026 года российское правительство потратило 235 млрд долларов. Это на 15,7% больше, чем в прошлом году. Значительная часть этих денег пошла на военные расходы, социальные программы и поддержку отдельных секторов экономики.

Чтобы компенсировать увеличение расходов, российские власти в январе 2026 года повысили налог на добавленную стоимость.

Также, по информации украинской разведки, Россия, вероятно, будет вынуждена еще больше увеличивать внутренние заимствования. При этом только за первые четыре месяца 2026 года Россия потратила 14,8 млрд долларов на выплату процентов по государственному долгу.

О проблемах в экономике свидетельствует и ситуация с бизнесом. Forbes сообщил, что в первом квартале 2026 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних предприятий. Это почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Одной из причин называют именно повышение НДС.

Отдельно аналитики обратили внимание на рост расходов российских регионов на вербовку военных.

По данным одного из оппозиционных проектов, среднемесячные расходы региональных властей на бонусы и выплаты военным в 2026 году выросли более чем в два раза, с 358 млн рублей до 802 млн рублей.

Это создает дополнительную нагрузку на федеральный бюджет России, поскольку Москва регулярно помогает регионам средствами и списывает им долги. В частности, 14 мая Россия списала долги Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областям.

В ISW отмечают, что экономика России сейчас в значительной степени держится на государственных расходах и деньгах, связанных с войной, а не на развитии частного бизнеса.

Аналитики также напоминают, что Путин неоднократно называл низкий уровень безработицы признаком сильной экономики. Однако, по их словам, это также свидетельствует о серьезном дефиците рабочей силы, который усилился из-за войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com