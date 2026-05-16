Atlantic Council: Новый премьер Болгарии отвергает курс на Москву 16.05.2026, 12:34

Румен Радев

София сохранит четкий евроатлантический вектор.

В Болгарии завершился один из самых затяжных политических кризисов в Европе. После восьми парламентских выборов за пять лет новым премьер-министром страны стал бывший президент Румен Радев. Его партия «Прогрессивная Болгария» впервые с 1997 года получила устойчивое большинство в парламенте, пишет Atlantic Council.

На фоне поражения бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана в европейских СМИ появились опасения, что именно Болгария может стать новым «пророссийским голосом» внутри Евросоюза. Причиной стали прежние заявления Радева о необходимости более осторожного подхода к России, его критика части антироссийских санкций и несогласие с поставками оружия Украине.

Однако эксперты считают подобные сравнения преувеличенными. Политический взлет Радева связан прежде всего с внутренним кризисом Болгарии — усталостью общества от коррупции, развала коалиций и постоянной смены правительств.

После массовых антикоррупционных протестов 2020–2021 годов традиционные партии потеряли доверие избирателей, а страна погрузилась в хроническую нестабильность. На этом фоне Радев сумел укрепить позиции как фигура, ассоциирующаяся с порядком и прагматизмом. Несмотря на связи с социалистами, он долгое время выстраивал образ умеренного политика и сторонника стабильности. При этом в прошлом Радев проходил обучение в США и участвовал в интеграции Болгарии в структуры НАТО.

Новые власти уже пытаются снизить тревогу среди союзников по ЕС и НАТО. Глава МИД Велислава Петрова-Чамова подчеркнула, что София сохранит «четкий евроатлантический курс». Спикер парламента Петар Витанов также отверг разговоры о возможном развороте к Кремлю.

Ожидается, что Болгария займет более осторожную позицию по войне в Украине, делая акцент на мирных переговорах, а не на военной поддержке Киева. Однако аналитики уверены — страна не собирается отказываться от западного курса и возвращаться к тесному союзу с Москвой.

