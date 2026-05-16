закрыть
16 мая 2026, суббота, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Atlantic Council: Новый премьер Болгарии отвергает курс на Москву

  • 16.05.2026, 12:34
Atlantic Council: Новый премьер Болгарии отвергает курс на Москву
Румен Радев

София сохранит четкий евроатлантический вектор.

В Болгарии завершился один из самых затяжных политических кризисов в Европе. После восьми парламентских выборов за пять лет новым премьер-министром страны стал бывший президент Румен Радев. Его партия «Прогрессивная Болгария» впервые с 1997 года получила устойчивое большинство в парламенте, пишет Atlantic Council.

На фоне поражения бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана в европейских СМИ появились опасения, что именно Болгария может стать новым «пророссийским голосом» внутри Евросоюза. Причиной стали прежние заявления Радева о необходимости более осторожного подхода к России, его критика части антироссийских санкций и несогласие с поставками оружия Украине.

Однако эксперты считают подобные сравнения преувеличенными. Политический взлет Радева связан прежде всего с внутренним кризисом Болгарии — усталостью общества от коррупции, развала коалиций и постоянной смены правительств.

После массовых антикоррупционных протестов 2020–2021 годов традиционные партии потеряли доверие избирателей, а страна погрузилась в хроническую нестабильность. На этом фоне Радев сумел укрепить позиции как фигура, ассоциирующаяся с порядком и прагматизмом. Несмотря на связи с социалистами, он долгое время выстраивал образ умеренного политика и сторонника стабильности. При этом в прошлом Радев проходил обучение в США и участвовал в интеграции Болгарии в структуры НАТО.

Новые власти уже пытаются снизить тревогу среди союзников по ЕС и НАТО. Глава МИД Велислава Петрова-Чамова подчеркнула, что София сохранит «четкий евроатлантический курс». Спикер парламента Петар Витанов также отверг разговоры о возможном развороте к Кремлю.

Ожидается, что Болгария займет более осторожную позицию по войне в Украине, делая акцент на мирных переговорах, а не на военной поддержке Киева. Однако аналитики уверены — страна не собирается отказываться от западного курса и возвращаться к тесному союзу с Москвой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина