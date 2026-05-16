Житель Белгорода погиб после падения на его дом российской авиабомбы 4 16.05.2026, 13:09

Фото: «Пепел Белгород»

ФАБ оставил в крыше зияющее отверстие.

Утром 16 мая в поселке Дубовое под Белгородом на один из частных домов упали «фрагменты боеприпасов», сообщили в региональном оперштабе. В результате происшествия «от полученных ранений на месте скончался» мирный житель. По данным властей, дом, в который попал снаряд, получил повреждения кровли, остекления, коммуникаций и внутренней отделки. «Принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса. На месте работают все оперативные службы», — говорится в сообщении.

По данным «Пепла», на дом около 5:00 упала российская авиабомба ФАБ. После этого власти эвакуировали жителей двух соседних многоэтажек. Местные каналы публикуют фотографии поврежденного двухэтажного кирпичного дома, на которых видно образовавшееся, предположительно, от падения снаряда отверстие. Власти информацию о «прилете» российской бомбы не подтверждают, но и не опровергают. Между тем случаи «нештатных сходов» таких снарядов с российских самолетов стали массовыми. По подсчетам Astra, лишь с начала года на районы российского и оккупированного украинского приграничья упали как минимум 24 российские авиабомбы, а в 2025 году таких инцидентов было 143.

Так, 15 марта 500-килограммовая ФАБ «нештатно сошла» с российского самолета прямо на огород жителей частного дома в поселке Луганское в «ДНР». До этого в Белгородской области упали еще две российские ФАБ — в районе села Непхаево Яковлевского округа и у села Севрюково под Белгородом.

Вечером 15 мая дрон врезался в многоквартирный дом на улице Вокзальная. Произошел пожар. По данным властей, в результате удара пострадали девять человек, включая 3-летнего ребенка, а также было повреждено более 70 квартир.

