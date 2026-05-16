16 мая 2026, суббота, 12:48
Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости

15
  16.05.2026, 11:09
  • 2,672
Дональд Трамп

Заявление было сделано после переговоров с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.

Об этом сообщает BBC.

Американский президент сделал это заявление после завершения двухдневного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

«Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость», - подчеркнул Трамп.

В то же время Трамп подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась. США по-прежнему поддерживают Тайбэй, в частности, по закону обязаны предоставлять ему средства самообороны, однако официально не поддерживают независимость Тайваня.

Он также заявил, что США не хотят войны с Китаем.

«Знаете, нам придется пролететь 9 500 миль (15 289 км - ред.), чтобы вести войну. Я не стремлюсь к этому. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», - отметил он.

По словам американского президента, во время переговоров Си Цзиньпин «очень остро» реагировал на тему Тайваня и выступал против любого движения к независимости острова.

Китайский лидер, как сообщают государственные СМИ КНР, заявил Трампу, что «вопрос Тайваня является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях» и предупредил, что неправильный подход может привести к конфликту между двумя странами.

На вопрос журналистов, возможен ли военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, Трамп ответил отрицательно.

«Нет, не думаю. Думаю, у нас все будет хорошо, (Си Цзиньпин - ред.) не хочет войны», - добавил глава Белого дома.

Тайвань уже много лет остается одним из главных источников напряжения между Вашингтоном и Пекином. Китай считает остров частью своей территории и не исключает возможности силового сценария для «воссоединения».

Президент Тайваня Лай Цин-тэ ранее заявлял, что острову не нужно формально провозглашать независимость, поскольку Тайвань и так считает себя суверенным государством.

В то же время большинство жителей Тайваня, как отметили в BBC, поддерживают сохранение нынешнего статус-кво - без официального провозглашения независимости и без объединения с Китаем.

