Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости
- 16.05.2026, 11:09
Заявление было сделано после переговоров с Си Цзиньпином.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.
Об этом сообщает BBC.
Американский президент сделал это заявление после завершения двухдневного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.
«Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость», - подчеркнул Трамп.
В то же время Трамп подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась. США по-прежнему поддерживают Тайбэй, в частности, по закону обязаны предоставлять ему средства самообороны, однако официально не поддерживают независимость Тайваня.
Он также заявил, что США не хотят войны с Китаем.
«Знаете, нам придется пролететь 9 500 миль (15 289 км - ред.), чтобы вести войну. Я не стремлюсь к этому. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», - отметил он.
По словам американского президента, во время переговоров Си Цзиньпин «очень остро» реагировал на тему Тайваня и выступал против любого движения к независимости острова.
Китайский лидер, как сообщают государственные СМИ КНР, заявил Трампу, что «вопрос Тайваня является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях» и предупредил, что неправильный подход может привести к конфликту между двумя странами.
На вопрос журналистов, возможен ли военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, Трамп ответил отрицательно.
«Нет, не думаю. Думаю, у нас все будет хорошо, (Си Цзиньпин - ред.) не хочет войны», - добавил глава Белого дома.
Тайвань уже много лет остается одним из главных источников напряжения между Вашингтоном и Пекином. Китай считает остров частью своей территории и не исключает возможности силового сценария для «воссоединения».
Президент Тайваня Лай Цин-тэ ранее заявлял, что острову не нужно формально провозглашать независимость, поскольку Тайвань и так считает себя суверенным государством.
В то же время большинство жителей Тайваня, как отметили в BBC, поддерживают сохранение нынешнего статус-кво - без официального провозглашения независимости и без объединения с Китаем.