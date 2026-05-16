«Модные польки — это те, кто умеет классно одеваться в секонд-хенде» 1 16.05.2026, 11:50

Белорусская айтишница стала стилистом в Варшаве.

Дарья Бусел по профессии системный инженер, но у нее есть и другая работа: она помогает клиентам подбирать гардероб. Часто к ней обращаются люди из IT-сферы: у них есть деньги, но не всегда хватает времени самостоятельно выбирать одежду. О хобби, которое начало приносить доход, любимых брендах и людях «как в матрице» белоруска рассказала MOST.

После 2020 года Дарья вместе с партнером переехала в Украину, а после начала полномасштабной войны — в Варшаву.

Стилем Дарья интересовалась давно. Она часто советовала подругам, как лучше одеваться, и даже пошла на курсы по стилю. В какой-то момент одна из подруг спросила, не думала ли она превратить это в работу и помогать другим.

— Сначала я отмахнулась от этой идеи, но потом пошла на одни курсы, затем на вторые, третьи. Так все и закрутилось. Я поняла, что мне действительно нравится делиться тем, что нахожу для себя и что может быть полезно другим, — говорит она.

Дарья Бусел. Фото из личного архива

Сейчас Дарья продолжает работать системным инженером, но параллельно консультирует клиентов и готовит свою первую лекцию-практикум о стиле.

«Людям сложно с шопингом»

К Дарье часто приходят люди, которые после переезда или других жизненных перемен не понимают, как заново собрать свой гардероб.

— Чаще всего людям сложно именно с шопингом, — говорит она. — Приходят с запросом: «Я переехал, у меня все изменилось, я хочу выглядеть по-новому, но не знаю, за что зацепиться».

Среди клиентов стилистки в основном беларусы и украинцы. Дарья связывает это с тем, что раньше вела блог на белорусском и английском языках, а также долгое время жила в Украине.

По ее наблюдениям, к стилисту часто обращаются люди из IT-сферы: у них есть деньги, но не всегда есть время самостоятельно разбираться с гардеробом.

— Мои клиенты много работают, часто путешествуют, поэтому хотят, чтобы одежда была функциональной и легко сочеталась между собой, — объясняет она.

Около 400 евро — за полную работу с гардеробом

Дарья говорит, что в основном работает онлайн. По ее мнению, такой формат удобнее и для клиента, и для самого стилиста.

— Никому не нужно никуда ездить, мы можем все обсудить в любой момент, — объясняет она.

Еще одна причина — ассортимент польских магазинов. В Варшаве не всегда легко найти вещи, которые точно соответствуют запросу человека, поэтому Дарья часто предлагает онлайн-шопинг и заранее подбирает варианты.

При желании клиента она может работать и в гибридном формате: например, встретиться лично, вместе сходить по магазинам и разобрать, как вещи сидят на человеке.

По словам стилистки, полная работа с гардеробом — с подбором одежды и созданием образов — стоит около 400 евро. Это средняя цена по рынку для такого формата.

«Мне нравится поддерживать украинскую экономику»

Для себя Дарья часто выбирает украинские марки. Среди них, например, COOSH, Gunia Project и Kachorovska.

— Мне нравится поддерживать украинскую экономику. И по качеству украинские бренды часто сильнее, — говорит она.

Среди польских брендов стилистка выделяет Chylak, Acephala и Le Petit Trou. По ее словам, ей нравится их сдержанная эстетика, качество и внимание к деталям.

Из белорусских брендов она отмечает LSD Clothing, Plum Plum и Masha Maroz Studio. LSD Clothing Дарья называет своим «топ-1 белорусским брендом». За последние годы марка выросла от производства кожаных изделий до полноценных коллекций с верхней одеждой, костюмами и денимом.

«Модные польки — это те, кто умеет одеваться в секонд-хенде»

Стилистка замечает различия в стиле белорусок, украинок и польских женщин, хотя многое зависит и от личности, и от окружения. По ее наблюдениям, украинки часто выглядят более стильно, потому что в Украине очень развит fashion-рынок и большой выбор локальных брендов.

А вот в Польше стилистку больше всего впечатляет отношение людей к винтажу и секонд-хенду.

— Модные польки — это те, кто умеет классно одеваться в секонд-хенде, — говорит она. — Здесь многие действительно умеют находить интересные вещи и стилизовать их под себя.

«Бывает, что мы просто не совпадаем. И это нормально»

Работа стилиста часто оказывается гораздо больше связана с психологией, чем может показаться сначала. Дарья говорит, что иногда уже в процессе становится понятно: проблема человека не только в гардеробе. Поэтому перед началом сотрудничества она проводит бесплатную консультацию, чтобы понять, подходят ли они друг другу.

— Бывает, что мы просто не совпадаем. И это нормально, — объясняет она.

Если сотрудничество уже началось, а найти общий язык не получается, стилистка может вернуть часть денег и прекратить работу. Такие ситуации случаются редко, но для нее важно, чтобы клиент чувствовал себя комфортно.

Одним из самых необычных кейсов Дарья называет работу с клиенткой, для которой гардероб почти полностью собирали из винтажных вещей и секонд-хенда.

— Такие вещи требуют гораздо больше времени на поиск, но в итоге получается действительно уникальный гардероб, — говорит она.

«Когда все покупают одну и ту же вещь, возникает ощущение, что ты в матрице»

К TikTok- и Pinterest-трендам стилистка относится спокойно, но считает, что их важно адаптировать под себя и свой образ жизни.

— Мне не нравится, когда люди просто копируют то, что видят в соцсетях. Когда все покупают одну и ту же вещь, возникает ощущение, что ты в матрице, — смеется она.

По мнению Дарьи, тренды могут быть полезны для вдохновения и развития «насмотренности», если человек не просто копирует чужие образы, а понимает, что действительно подходит именно ему.

В будущем Дарья хочет сделать свои услуги более доступными и персонализированными. Например, превратить свою лекцию-практикум в своеобразный алгоритм, который поможет людям самостоятельно выстраивать собственный стиль.

