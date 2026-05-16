закрыть
16 мая 2026, суббота, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Модные польки — это те, кто умеет классно одеваться в секонд-хенде»

1
  • 16.05.2026, 11:50
  • 1,018
«Модные польки — это те, кто умеет классно одеваться в секонд-хенде»

Белорусская айтишница стала стилистом в Варшаве.

Дарья Бусел по профессии системный инженер, но у нее есть и другая работа: она помогает клиентам подбирать гардероб. Часто к ней обращаются люди из IT-сферы: у них есть деньги, но не всегда хватает времени самостоятельно выбирать одежду. О хобби, которое начало приносить доход, любимых брендах и людях «как в матрице» белоруска рассказала MOST.

После 2020 года Дарья вместе с партнером переехала в Украину, а после начала полномасштабной войны — в Варшаву.

Стилем Дарья интересовалась давно. Она часто советовала подругам, как лучше одеваться, и даже пошла на курсы по стилю. В какой-то момент одна из подруг спросила, не думала ли она превратить это в работу и помогать другим.

— Сначала я отмахнулась от этой идеи, но потом пошла на одни курсы, затем на вторые, третьи. Так все и закрутилось. Я поняла, что мне действительно нравится делиться тем, что нахожу для себя и что может быть полезно другим, — говорит она.

Дарья Бусел. Фото из личного архива

Сейчас Дарья продолжает работать системным инженером, но параллельно консультирует клиентов и готовит свою первую лекцию-практикум о стиле.

«Людям сложно с шопингом»

К Дарье часто приходят люди, которые после переезда или других жизненных перемен не понимают, как заново собрать свой гардероб.

— Чаще всего людям сложно именно с шопингом, — говорит она. — Приходят с запросом: «Я переехал, у меня все изменилось, я хочу выглядеть по-новому, но не знаю, за что зацепиться».

Среди клиентов стилистки в основном беларусы и украинцы. Дарья связывает это с тем, что раньше вела блог на белорусском и английском языках, а также долгое время жила в Украине.

По ее наблюдениям, к стилисту часто обращаются люди из IT-сферы: у них есть деньги, но не всегда есть время самостоятельно разбираться с гардеробом.

— Мои клиенты много работают, часто путешествуют, поэтому хотят, чтобы одежда была функциональной и легко сочеталась между собой, — объясняет она.

Около 400 евро — за полную работу с гардеробом

Дарья говорит, что в основном работает онлайн. По ее мнению, такой формат удобнее и для клиента, и для самого стилиста.

— Никому не нужно никуда ездить, мы можем все обсудить в любой момент, — объясняет она.

Еще одна причина — ассортимент польских магазинов. В Варшаве не всегда легко найти вещи, которые точно соответствуют запросу человека, поэтому Дарья часто предлагает онлайн-шопинг и заранее подбирает варианты.

Дарья Бусел. Фото из личного архива

При желании клиента она может работать и в гибридном формате: например, встретиться лично, вместе сходить по магазинам и разобрать, как вещи сидят на человеке.

По словам стилистки, полная работа с гардеробом — с подбором одежды и созданием образов — стоит около 400 евро. Это средняя цена по рынку для такого формата.

«Мне нравится поддерживать украинскую экономику»

Для себя Дарья часто выбирает украинские марки. Среди них, например, COOSH, Gunia Project и Kachorovska.

— Мне нравится поддерживать украинскую экономику. И по качеству украинские бренды часто сильнее, — говорит она.

Среди польских брендов стилистка выделяет Chylak, Acephala и Le Petit Trou. По ее словам, ей нравится их сдержанная эстетика, качество и внимание к деталям.

Из белорусских брендов она отмечает LSD Clothing, Plum Plum и Masha Maroz Studio. LSD Clothing Дарья называет своим «топ-1 белорусским брендом». За последние годы марка выросла от производства кожаных изделий до полноценных коллекций с верхней одеждой, костюмами и денимом.

«Модные польки — это те, кто умеет одеваться в секонд-хенде»

Стилистка замечает различия в стиле белорусок, украинок и польских женщин, хотя многое зависит и от личности, и от окружения. По ее наблюдениям, украинки часто выглядят более стильно, потому что в Украине очень развит fashion-рынок и большой выбор локальных брендов.

А вот в Польше стилистку больше всего впечатляет отношение людей к винтажу и секонд-хенду.

— Модные польки — это те, кто умеет классно одеваться в секонд-хенде, — говорит она. — Здесь многие действительно умеют находить интересные вещи и стилизовать их под себя.

«Бывает, что мы просто не совпадаем. И это нормально»

Работа стилиста часто оказывается гораздо больше связана с психологией, чем может показаться сначала. Дарья говорит, что иногда уже в процессе становится понятно: проблема человека не только в гардеробе. Поэтому перед началом сотрудничества она проводит бесплатную консультацию, чтобы понять, подходят ли они друг другу.

— Бывает, что мы просто не совпадаем. И это нормально, — объясняет она.

Если сотрудничество уже началось, а найти общий язык не получается, стилистка может вернуть часть денег и прекратить работу. Такие ситуации случаются редко, но для нее важно, чтобы клиент чувствовал себя комфортно.

Одним из самых необычных кейсов Дарья называет работу с клиенткой, для которой гардероб почти полностью собирали из винтажных вещей и секонд-хенда.

— Такие вещи требуют гораздо больше времени на поиск, но в итоге получается действительно уникальный гардероб, — говорит она.

«Когда все покупают одну и ту же вещь, возникает ощущение, что ты в матрице»

К TikTok- и Pinterest-трендам стилистка относится спокойно, но считает, что их важно адаптировать под себя и свой образ жизни.

— Мне не нравится, когда люди просто копируют то, что видят в соцсетях. Когда все покупают одну и ту же вещь, возникает ощущение, что ты в матрице, — смеется она.

По мнению Дарьи, тренды могут быть полезны для вдохновения и развития «насмотренности», если человек не просто копирует чужие образы, а понимает, что действительно подходит именно ему.

В будущем Дарья хочет сделать свои услуги более доступными и персонализированными. Например, превратить свою лекцию-практикум в своеобразный алгоритм, который поможет людям самостоятельно выстраивать собственный стиль.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина