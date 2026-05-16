«Нельзя повлиять на погоду и календарь, но можно работать с душой» 16.05.2026, 10:57

Наталия Быковская

В частном белорусском музее рассказали о «хороших сигналах».

Белорусский бизнес по привычке рассчитывает на майские праздники как на короткий, но емкий сезон, когда туристы должны приносить дополнительную выручку. Однако опыт музея миниатюр «Страна мини» показывает: даже узнаваемому объекту с сильным продуктом праздничные дни и приток туристов не гарантируют высоких цифр. Директор музея Наталия Быковская рассказывает, почему бизнес не может рассчитывать только на посещаемость в «майские» и за счет чего частный музей старается держать стабильный интерес круглый год, пишет probusiness.io.

«Ждали роста посещаемости на «майские», но…»

— Наталия, заметили ли вы рост посещаемости «Страны мини» в период майских праздников? Как изменился поток по сравнению с прошлым годом?

— Значительная часть туристов начинает знакомство с Беларусью именно с музея миниатюр «Страна мини», потому что у нас можно удобно и быстро увидеть главные достопримечательности страны и составить собственный маршрут путешествия по стране. Майские праздники традиционно остаются для музеев и туристических локаций активным периодом, однако в этом году мы увидели изменение самого сценария отдыха у гостей.

Если сравнивать с прошлым годом, посещаемость музея в майские праздники снизилась примерно на 30%.

Мы связываем это прежде всего с особенностями календаря у соседей: раньше между праздничными днями было несколько рабочих дней, и многие семьи объединяли майские в полноценный отпуск на 10−11 дней. А в этом году праздники оказались более разорваны.

Кроме того, первые числа мая были очень теплыми и солнечными, и в такую погоду часть семейного досуга традиционно смещается в сторону парков, прогулок и загородного отдыха.

При этом для нас важно, что музей остается одной из стабильных туристических точек Минска круглый год. Сегодня посетители все чаще выбирают не просто классическую экскурсию, а пространство, где можно получить эмоции, открыть Беларусь по-новому. Именно на создание такого опыта и направлена работа нашей команды.

— Видите ли вы активизацию посещения музея со стороны самих белорусов?

— Мы видим позитивную динамику именно со стороны внутренних посетителей.

Количество гостей из Беларуси выросло примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Это хороший сигнал: интерес к семейному, культурному и образовательному отдыху внутри страны сохраняется устойчивым. Все больше людей выбирают формат коротких поездок, городского туризма и посещения мест, которые дают не только развлечение, но и знания, и совместный опыт для всей семьи.

«Типичный посетитель — семья, которой важно провести время вместе»

— Изменился ли портрет вашего посетителя: возраст, формат, доля семей, групп, индивидуальных туристов?

— Портрет нашего посетителя остается достаточно стабильным — это прежде всего семьи с детьми. Именно поэтому для нас особенно важно создавать программы, которые одинаково вовлекают и взрослых, и детей. Людям важен живой опыт, эмоции и возможность проводить время вместе, и мы как частный музей уделяем этому большое внимание.

Например, у нас появилась интерактивная экскурсия «Семейный замок», где в игровой форме можно познакомиться с достопримечательностями Беларуси и в конце получить свидетельство о приобретении одной из них в свое владение. Большой популярностью пользуются бинго-листы и различные «пасхалки» внутри экспозиции — их с интересом ищут и дети, и взрослые.

— Как майские праздники отразились на выручке музея? Насколько этот период значим для годовых показателей?

— Безусловно, периоды высокой туристической активности — майские праздники, летний сезон, январские каникулы — всегда отражаются и на выручке музея. Но здесь важно правильно расставить акценты: мы не воспринимаем себя как классический бизнес. Мы — музей и туристическая аттракция, место, куда люди приходят за впечатлениями.

Выручка — это следствие той атмосферы, которую ежедневно создает команда. Когда человеку действительно нравится, он рекомендует музей друзьям, возвращается сам, оставляет отзывы.

Сегодня у нас тысячи положительных оценок на различных интернет-площадках, и именно рекомендации остаются одним из главных источников роста.

— Изменился ли в этом году средний чек — за счет сувениров, экскурсий, дополнительных услуг?

— Да, определенные изменения есть. В этом году мы обновили VR-гарнитуру: изображение стало еще более современным и качественным, и это сразу отражается на интересе посетителей и количестве положительных отзывов. Кроме того, мы постоянно работаем над созданием новых продуктов и форматов взаимодействия в музее и за его пределами.

Отдельно развивается сувенирное направление. Мы сотрудничаем с ремесленниками, ищем новые локальные проекты и расширяем ассортимент сувенирной лавки. Наша задача — создать пространство, где человек может познакомиться с Беларусью на разных уровнях: увидеть миниатюры достопримечательностей, погрузиться в виртуальную прогулку с VR-очками, выбрать маршрут для путешествий по стране через проект «Поеду Посмотрю», познакомиться с Минском через «Квестбук», а затем увезти с собой часть этого теплого опыта — например, сборный макет «Мой замок» или памятные сувениры.

«Долгосрочный тренд, а не разовый всплеск»

— С какими операционными сложностями вы сталкиваетесь в пиковые периоды — очереди, нагрузка на персонал, логистика?

— В этом году музею исполняется 10 лет, и за это время команда научилась хорошо понимать особенности туристических сезонов и заранее готовиться к повышенной нагрузке. Подготовка начинается заранее: формируются графики сотрудников, распределяются зоны ответственности, пополняются запасы сувенирной продукции, воды, снеков и других необходимых вещей.

Для нас принципиально важно, чтобы даже в пиковые дни посетитель чувствовал внимание, заботу и комфорт.

— Ощущаете ли вы рост туристической активности в Минске?

— Да, в целом мы видим устойчивый интерес к Беларуси как направлению для коротких поездок, семейного отдыха и культурного туризма. Минск становится все более популярным направлением для путешествий на выходные, а туристы все чаще ищут не просто локации, а впечатления и места, которые хочется рекомендовать другим.

Майские праздники — это уже часть культурной традиции и привычного ритма жизни. Конечно, существуют факторы, на которые музей повлиять не может, — например, календарь или погода. Однако музей остается востребованным круглый год. У нас разные категории посетителей — семьи, индивидуальные туристы, школьные группы, — и для каждого свой сезон, который становится активным периодом посещений. Например, у школьных групп это каникулы: март, июнь, октябрь, декабрь.

Поэтому мы воспринимаем интерес к музею не как разовый всплеск, а как часть более долгосрочного тренда на внутренний туризм, семейный досуг и культурные впечатления.

К летнему сезону мы готовимся заранее: для школьных групп в каникулярное время работают менеджеры, а для индивидуальных туристов мы готовим новые активности и интерактивные форматы.

Летом мы усиливаем присутствие музея в городской среде. Если в центре Минска вы встретите молодых людей в национальных костюмах, которые приглашают гостей в музей, — значит, подготовка к сезону уже идет полным ходом. Туристы активно фотографируются и общаются с нашими промоутерами — для нас это тоже важная часть впечатления о стране. Такие теплые и живые контакты помогают формировать образ белорусов как дружелюбных, открытых и гостеприимных людей, а сам музей становится для многих гостей одним из первых приятных воспоминаний о Беларуси.

