закрыть
16 мая 2026, суббота, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Илон Маск привел шестилетнего сына на саммит Трампа с Си в Пекине

  • 16.05.2026, 10:48
Илон Маск привел шестилетнего сына на саммит Трампа с Си в Пекине
Илон Маск появился на публике с сыном X Æ A-Xii
Фото: REUTERS/Evan Vucci

Во встрече приняли участие главы крупнейших технологических компаний США.

В саммите президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине приняли участие руководители американских технологических компаний — Тим Кук из Apple, Дженсен Хуанг из NVIDIA и другие.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск на саммит взял с собой шестилетнего сына X Æ A-Xii (матерью мальчика является канадская певица Клер Буше, известная как Граймс), отмечает nv.ua.

Мальчик сопровождал отца на деловой встрече высокого уровня, которая проходила в Большом зале народных собраний в Пекине. Саммит был посвящен экономическому сотрудничеству между странами, искусственному интеллекту и другим темам.

Илон Маск с сыном в Пекине
Фото: REUTERS/Go Nakamura/Pool TPX IMAGES
Фото: REUTERS/Go Nakamura/Pool

Маск держал сына за руку, когда они входили на встречу, в которой также принимали участие ведущие руководители американских технологических компаний. Сына миллиардера сфотографировали с коричневой сумкой через плечо с изображением морды тигра во время посещения Большого зала народных собраний. Сумка была изготовлена компанией Yaxiaoqi Handmade, расположенной в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Товар был распродан на платформе электронной коммерции Taobao.

Фото: REUTERS/Go Nakamura/Pool

Илон Маск — отец 14 детей. В феврале Маск с возлюбленной Шивон Зилис (является матерью его четверых детей) посетил свадьбу советника Дональда Трампа Дэна Скавино. У миллиардера также есть шестеро детей от первого брака с Джастин Уилсон и еще трое наследников от певицы Граймс. В феврале 2025 года появилась информация, что у миллиардера родился ребенок от писательницы Эшли Сент-Клер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина