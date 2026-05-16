Илон Маск привел шестилетнего сына на саммит Трампа с Си в Пекине
- 16.05.2026, 10:48
Во встрече приняли участие главы крупнейших технологических компаний США.
В саммите президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине приняли участие руководители американских технологических компаний — Тим Кук из Apple, Дженсен Хуанг из NVIDIA и другие.
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск на саммит взял с собой шестилетнего сына X Æ A-Xii (матерью мальчика является канадская певица Клер Буше, известная как Граймс), отмечает nv.ua.
Мальчик сопровождал отца на деловой встрече высокого уровня, которая проходила в Большом зале народных собраний в Пекине. Саммит был посвящен экономическому сотрудничеству между странами, искусственному интеллекту и другим темам.
Маск держал сына за руку, когда они входили на встречу, в которой также принимали участие ведущие руководители американских технологических компаний. Сына миллиардера сфотографировали с коричневой сумкой через плечо с изображением морды тигра во время посещения Большого зала народных собраний. Сумка была изготовлена компанией Yaxiaoqi Handmade, расположенной в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Товар был распродан на платформе электронной коммерции Taobao.
Илон Маск — отец 14 детей. В феврале Маск с возлюбленной Шивон Зилис (является матерью его четверых детей) посетил свадьбу советника Дональда Трампа Дэна Скавино. У миллиардера также есть шестеро детей от первого брака с Джастин Уилсон и еще трое наследников от певицы Граймс. В феврале 2025 года появилась информация, что у миллиардера родился ребенок от писательницы Эшли Сент-Клер.