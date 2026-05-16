«Полтора вопроса» у Лукашенко не решаются?1
- Павел Дядин, UDF
- 16.05.2026, 10:24
Диктатору пришлось экстренно созвонился с Путиным.
Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 15 мая провели телефонный разговор. Разговор был инициирован белорусской стороной
Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, стороны обсудили «сотрудничество в экономике и в области обороны. А также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям».
Другие подробности разговора пока не приводятся. В Кремле об этом телефонном разговоре вообще не сообщили.
Напомним, 8 мая Лукашенко провел с Путиным часовую встречу в Кремле, в ходе которой, по словам белорусского автократа, они обсудили «полтора вопроса». Какие именно - неизвестно. Возможно, что глава России сделал Лукашенко какое-то предложение. И вот пришло время ответа.
В украинских медиа активно пишут о подготовке Беларуси ко вступлению в войну. В частности, украинская разведка сообщает, что на территории Беларуси активно идет строительство дорог к границам Украины.
Сам Лукашенко после возвращения из Москвы собрал совещание по вопросам развития военно-промышленного комплекса, в ходе которого заявил, что белорусской армии необходимо готовиться «к наземной операции».
А на следующий день он заслушал отдельный доклад министра обороны Виктора Хренина, где заявил, что «точечно будет отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне».
