«Полтора вопроса» у Лукашенко не решаются?

16.05.2026, 10:24

1,384

Диктатору пришлось экстренно созвонился с Путиным.

Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 15 мая провели телефонный разговор. Разговор был инициирован белорусской стороной

Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, стороны обсудили «сотрудничество в экономике и в области обороны. А также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям».

Другие подробности разговора пока не приводятся. В Кремле об этом телефонном разговоре вообще не сообщили.

Напомним, 8 мая Лукашенко провел с Путиным часовую встречу в Кремле, в ходе которой, по словам белорусского автократа, они обсудили «полтора вопроса». Какие именно - неизвестно. Возможно, что глава России сделал Лукашенко какое-то предложение. И вот пришло время ответа.

В украинских медиа активно пишут о подготовке Беларуси ко вступлению в войну. В частности, украинская разведка сообщает, что на территории Беларуси активно идет строительство дорог к границам Украины.

Сам Лукашенко после возвращения из Москвы собрал совещание по вопросам развития военно-промышленного комплекса, в ходе которого заявил, что белорусской армии необходимо готовиться «к наземной операции».

А на следующий день он заслушал отдельный доклад министра обороны Виктора Хренина, где заявил, что «точечно будет отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне».

Павел Дядин, UDF

