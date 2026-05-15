Украина готовит ответ на провокации Лукашенко 15.05.2026, 19:37

Зеленский поделился деталями.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и органам безопасности подготовить план реагирования на угрозы со стороны Беларуси. План будет рассмотрен и утвержден на Ставке главнокомандующего.

Об этом он сообщил в пятницу, 15 мая, во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, Черниговско-Киевское направление будут усиливать, а партнеры Украины проинформированы о ситуации и о попытках России втянуть Беларусь в войну.

Президент Украины подчеркнул, что четко понимает, о чем идет речь в переговорах между Россией и руководством Беларуси.

«Пошла сейчас большая активность россиян — я имею в виду, в разговоре с [белорусским диктатором] Александром Лукашенко. Хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции — или против нашего Черниговско-Киевского направления, или против одной из стран в НАТО, которые рядом с Беларусью», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет защищать свою территорию и граждан.

Ранее он заявлял, что Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.

