Украина готовит ответ на провокации Лукашенко
- 15.05.2026, 19:37
Зеленский поделился деталями.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и органам безопасности подготовить план реагирования на угрозы со стороны Беларуси. План будет рассмотрен и утвержден на Ставке главнокомандующего.
Об этом он сообщил в пятницу, 15 мая, во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, Черниговско-Киевское направление будут усиливать, а партнеры Украины проинформированы о ситуации и о попытках России втянуть Беларусь в войну.
Президент Украины подчеркнул, что четко понимает, о чем идет речь в переговорах между Россией и руководством Беларуси.
«Пошла сейчас большая активность россиян — я имею в виду, в разговоре с [белорусским диктатором] Александром Лукашенко. Хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции — или против нашего Черниговско-Киевского направления, или против одной из стран в НАТО, которые рядом с Беларусью», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет защищать свою территорию и граждан.
Ранее он заявлял, что Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.