«Знаем главных иждивенцев»: белорусы ответили Лукашенко
- 15.05.2026, 11:53
Диктатору напомнили, что он стал просто генератором мемов.
«Власти избаловали своих людей» — так сказал Лукашенко на недавнем совещании по социально-экономическому развитию, добавив, что среди белорусов «развито иждивенчество». «Салідарнасць» спросила у соотечественников внутри страны, что они думают об этом. Все имена собеседников изменены.
Дмитрий, 43 года
— Я делаю конкретную работу и на этом зарабатываю. С моей зарплаты отчисляются налоги. Ну так какой я иждивенец? Что касается разных льгот и прочего — ну, пусть отменят ту же бесплатную медицину (правда, бесплатной ее сложно назвать), но дадут людям достойную зарплату, и мы будем получать качественные услуги за свои деньги.
Про то, что нас якобы разбаловали — не знаю, кажется, наоборот, все только ужесточается. Нет никаких послаблений в стране. Даже стали делать акцент на законах, которые всегда были, но на них не сильно обращали внимание: сорвал сирень, не там бросил окурок — штраф. В очередной раз напоминают, что расслабляться здесь нельзя.
Так что я не знаю, кто и чем нас балует. Даже в экономическом плане. У меня хорошая зарплата, но 35% от нее уходит на оплату кредита за жилье. В итоге остается только на продукты и иногда на обновление гардероба.
Я ничего не откладываю в кубышку: наоборот, в последнее время только беру из нее.
Эмма, 29 лет
— Мы с мужем оба официально трудоустроены, платим налоги, так что об иждивенчестве не может быть и речи. Власти считают, что делают многое и «балуют» нас. Но вот мои наблюдения.
Мы платим за интернет немаленькие деньги, но в последнее время он почти не ловит. Дорожает и квартплата — сейчас платим уже 78 рублей за однушку.
Далее. К нам привозят артистов и делают мероприятия, которые интересны маленькому проценту населения. В театрах — военные постановки. Две трети зрителей — это суворовцы, военные и учащиеся, которых привезли на автобусах. Отечественное кино настолько неинтересное, что на него заставляют идти студентов, чтобы хоть как-то отбить стоимость фильма.
Кое-где страдает качество дорог. Едем по платной, но большая часть — не асфальт, а бетонные плиты, что не очень удобно. Лучше, конечно, чем по ямам, но все же.
Бабушка с дедушкой живут в деревне, в которой нет магазина, а автолавка до них не доезжает, поскольку они живут на возвышенности. Водитель говорит: «Не поеду, потому что ветки поцарапают машину». Мы старались как-то решить вопрос, звонили в сельсовет, но толку ноль.
И напоследок скажу про нашу «бесплатную» медицину. Я практически перестала ходить в поликлинику, так как талонов к узким специалистам и на различные обследования ждать очень долго. Хожу в частный центр — и быстрее, и не нужно направление, и отношение совершенно другое.
Татьяна, 53 года
— Мы платим налоги, НДС в каждом товаре, акцизы. Поэтому никакого иждивенчества абсолютно нет. За медицину люди часто платят. В прошлом году делала чекап платно. Но в этом решила «топнуть ногой» и мне вдруг дали все направления — и на УЗИ, и к врачам.
Власти порой выезжают не необразованных людях, которые не разбираются в экономике и не знают, сколько отчисляют налогов со своей зарплаты. На самом деле все бесконечно дорожает, и мы за этом платим.
Проезд субсидируется, да. Но когда зимой были жуткие морозы, в автобусах не было отопления. Помню, еду 40 минут, мерзну, подхожу к водителю, спрашиваю: «Почему не включаете обогреватель?». А он отвечает: «Все вопросы к МАЗ, я сам в зимней одежде езжу».
Сейчас, когда начались жаркие дни, не работает кондиционер. Плюс большой интервал между автобусами, а иногда может и вовсе не прийти. Пару раз звонила на горячую линию, мне отвечали: «Сломался».
Поэтому никакого иждивенчества. А самые главные иждивенцы — вы знаете, кто. Которые возомнили себя князями, судя по майским представлениям в соседнем государстве. Просто отвратительно.
Степан, 27 лет
— На слова Лукашенко уже никто не обращает внимания, это какой-то генератор мемов. Если так задуматься, у нас вообще нет ничего бесплатного. В школе, помню, постоянно были какие-то сборы: то на ремонт, то еще на что-то. Сейчас даже бесплатной медициной не пользуюсь: у меня страховка в частный медцентр от компании, в которой работаю.
Власти в целом хотят содрать с нас все больше денег, но при этом не дать ничего взамен. Не помню, чтобы что-то доставалось мне бесплатно. При этом у нас силовики и военные получают как минимум льготное жилье. А обычные люди берут кредит с высокими процентами.
Так что белорусов точно не разбаловали. Может, это Лукашенко о себе говорил — о том, как его разбаловали?
Лидия, 35 лет
— Льготы у нас есть, но они либо мизерные, либо просто для красного словца. А все бесплатное — только условно бесплатное.
Качество образования и медицины часто требует доплат. Пособия не соответствуют расходам. Декретные на первого ребенка не могут покрыть даже расходы на питание, пособия по безработице — это вообще издевательство.
Власти также хвалятся, что у нас есть социальная пенсия, надбавки за возраст. Но эти суммы даже называть страшно: учитывая цены на лекарства, хорошо, если на две упаковки таблеток хватит.
Многие больницы, к сожалению, в плохом состоянии. А если говорить про образование, но очень многое в садах и школах покупается за наш, родительский, счет.
Думаю, когда государство раздает льготы и требует за это благодарности народа, оно создает патерналистскую модель: «мы — родители, а вы — дети несмышленые». Тогда льгота воспринимается не как право, а как милость родителя, за которую надо быть благодарным, а не критиковать.
Но налогоплательщик не должен благодарить за то, что ему вернули часть его же денег. Это мы работаем, платим налоги и обеспечиваем бюджет, а льготы — не подарок от липового царя, это инструмент сглаживания неравенства.