The Guardian: Для Путина уже «началось» 15.05.2026, 12:08

Война, которая должна была «прославить» его режим, может его погубить.

Спустя более четырех лет войны против Украины Путин сталкивается с растущими проблемами не только на фронте, но и внутри России. То, что в Кремле рассчитывали завершить за считанные недели, превратилось в затяжной конфликт с огромными потерями и усиливающимся давлением на власть, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам аналитиков, Россия потеряла около 1,3 миллиона военных убитыми и ранеными. Даже провоенные блогеры все чаще критикуют командование и признают, что инициатива постепенно уходит к Украине.

Главной проблемой для российской армии стали украинские дроны. Они регулярно атакуют цели далеко от границы — в Москве, Ростове, Ярославле, Мурманске и других регионах. Под удары попадают нефтебазы, аэропорты и военная инфраструктура. Именно угрозой атак объясняют сокращенный формат парада 9 мая в Москве.

Экономика России также испытывает серьезное давление. Нехватка рабочей силы, рост налогов и инфляция ударили по бизнесу. Почти две трети малых компаний не получили прибыли в начале года, а рост экономики резко замедлился.

На фронте продвижение российской армии остается минимальным. Украинские FPV-дроны, системы на оптоволокне и беспилотники с элементами ИИ серьезно осложнили наступления. По данным экспертов, сегодня на долю дроны приходится до 80% потерь на поле боя.

На этом фоне Кремль усиливает контроль внутри страны. Власти ограничивают доступ к соцсетям и мессенджерам, а безопасность Путина заметно ужесточена. Все больше аналитиков считают, что война, задуманная как демонстрация силы России, постепенно превращается в главный кризис для самого Путина.

