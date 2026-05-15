ОАЭ тянут новую нефтяную трубу в обход Ормуза
- 15.05.2026, 13:21
Когда он заработает?
Объединенные Арабские Эмираты ускорят строительство нового нефтепровода, чтобы к 2027 году удвоить экспортную мощность через Фуджейру, что существенно расширит возможности страны обходить Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters.
Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид поручил Abu Dhabi National Oil Company ускорить проект нефтепровода West-East во время заседания исполнительного комитета. Нефтепровод уже строится и должен начать работу в 2027 году.
Существующий нефтепровод Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, также известный как Habshan-Fujairah, может транспортировать до 1,8 млн баррелей в сутки. Он стал критически важным для страны, которая стремится максимально нарастить прямой экспорт с побережья Оманского залива.