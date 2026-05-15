ОАЭ тянут новую нефтяную трубу в обход Ормуза 15.05.2026, 13:21

Когда он заработает?

Объединенные Арабские Эмираты ускорят строительство нового нефтепровода, чтобы к 2027 году удвоить экспортную мощность через Фуджейру, что существенно расширит возможности страны обходить Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters.

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид поручил Abu Dhabi National Oil Company ускорить проект нефтепровода West-East во время заседания исполнительного комитета. Нефтепровод уже строится и должен начать работу в 2027 году.

Существующий нефтепровод Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, также известный как Habshan-Fujairah, может транспортировать до 1,8 млн баррелей в сутки. Он стал критически важным для страны, которая стремится максимально нарастить прямой экспорт с побережья Оманского залива.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com