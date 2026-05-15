закрыть
15 мая 2026, пятница, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруске выставили счет на $254 налога за владение собаками

  • 15.05.2026, 14:32
  • 1,092
Белоруске выставили счет на $254 налога за владение собаками

Почему сумма оказалась такой большой?

Оксана из Слонима поделилась счетом за «коммуналку»: в листке за апрель указано, что белоруска должна заплатить 714 белорусских рублей – налог за владение собаками.

В своем аккаунте @savchuk256 Threads Оксана написала, что является владелицей 51 собаки – она ухаживает за брошенными животными.

Отсюда и такая сумма налога.

Журналист MYFIN связалась с Оксаной. Женщина рассказала, что давно является волонтером, живет в деревне Слонимского района и содержит больше ста животных (кошек и собак), занимается их передержкой. Если она как волонтер не нашла нового хозяина собаке в течение месяца, то обязана зарегистрировать животное у себя по месту прописки, а потом уплатить налог: «Налог мне выставили на законных основаниях». Женщина сказала, что будет собирать пожертвования через соцсети.

Недавно MYFIN писал, что в 2026 году в Беларуси обновили ставки налога для владельцев собак, сумма ежеквартального сбора выросла до 14 рублей, а ставка за содержание потенциально опасных пород составляет 67 рублей. Некоторые владельцы собак имеют право на льготы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина