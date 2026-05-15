Белоруске выставили счет на $254 налога за владение собаками 15.05.2026, 14:32

Почему сумма оказалась такой большой?

Оксана из Слонима поделилась счетом за «коммуналку»: в листке за апрель указано, что белоруска должна заплатить 714 белорусских рублей – налог за владение собаками.

В своем аккаунте @savchuk256 Threads Оксана написала, что является владелицей 51 собаки – она ухаживает за брошенными животными.

Отсюда и такая сумма налога.

Журналист MYFIN связалась с Оксаной. Женщина рассказала, что давно является волонтером, живет в деревне Слонимского района и содержит больше ста животных (кошек и собак), занимается их передержкой. Если она как волонтер не нашла нового хозяина собаке в течение месяца, то обязана зарегистрировать животное у себя по месту прописки, а потом уплатить налог: «Налог мне выставили на законных основаниях». Женщина сказала, что будет собирать пожертвования через соцсети.

Недавно MYFIN писал, что в 2026 году в Беларуси обновили ставки налога для владельцев собак, сумма ежеквартального сбора выросла до 14 рублей, а ставка за содержание потенциально опасных пород составляет 67 рублей. Некоторые владельцы собак имеют право на льготы.

