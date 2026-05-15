Семья заключенного американца просит Трампа надавить на Путина 5 15.05.2026, 15:04

Александр Антонов

Президент США считает возвращение американцев приоритетом Белого дома.

Семья натурализованного американца Александра Антонова обратилась напрямую к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться его освобождения из российской тюрьмы. Дочь заключенного, Анастасия Антонова, заявила, что потеряла надежду на Госдепартамент США и решила обратиться лично к президенту США, пишет CBS NEWS (перевод — сайт Charter97.org).

66-летний Антонов, уроженец СССР и гражданин США, был задержан в России в марте 2025 года. Российские силовики заявили, что нашли в его телефоне сообщения с «антироссийскими взглядами». Позже его приговорили к шести годам колонии по обвинениям в экстремизме и «подстрекательстве к терроризму».

По данным CBS News, внутри Госдепа США идет спор о признании Антонова «неправомерно задержанным». Такой статус означает, что Вашингтон считает обвинения сфабрикованными. Несколько американских чиновников уже рекомендовали предоставить этот статус, однако часть дипломатов опасается осложнить переговоры с Москвой.

Тем не менее команда Трампа все активнее поднимает тему американцев, находящихся в российских тюрьмах. Источники утверждают, что имя Антонова уже включено в список вопросов, который спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждает с представителями Кремля.

Администрация Трампа подчеркивает, что возвращение американцев домой остается одним из приоритетов Белого дома. В прошлом году при посредничестве США уже удалось освободить нескольких граждан, удерживаемых Россией.

На фоне продолжающейся войны и экономических проблем Кремль все чаще сталкивается с давлением Вашингтона не только по Украине, но и по вопросам политических заключенных и обменов.

