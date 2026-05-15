закрыть
15 мая 2026, пятница, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Семья заключенного американца просит Трампа надавить на Путина

5
  • 15.05.2026, 15:04
Семья заключенного американца просит Трампа надавить на Путина
Александр Антонов

Президент США считает возвращение американцев приоритетом Белого дома.

Семья натурализованного американца Александра Антонова обратилась напрямую к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться его освобождения из российской тюрьмы. Дочь заключенного, Анастасия Антонова, заявила, что потеряла надежду на Госдепартамент США и решила обратиться лично к президенту США, пишет CBS NEWS (перевод — сайт Charter97.org).

66-летний Антонов, уроженец СССР и гражданин США, был задержан в России в марте 2025 года. Российские силовики заявили, что нашли в его телефоне сообщения с «антироссийскими взглядами». Позже его приговорили к шести годам колонии по обвинениям в экстремизме и «подстрекательстве к терроризму».

По данным CBS News, внутри Госдепа США идет спор о признании Антонова «неправомерно задержанным». Такой статус означает, что Вашингтон считает обвинения сфабрикованными. Несколько американских чиновников уже рекомендовали предоставить этот статус, однако часть дипломатов опасается осложнить переговоры с Москвой.

Тем не менее команда Трампа все активнее поднимает тему американцев, находящихся в российских тюрьмах. Источники утверждают, что имя Антонова уже включено в список вопросов, который спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждает с представителями Кремля.

Администрация Трампа подчеркивает, что возвращение американцев домой остается одним из приоритетов Белого дома. В прошлом году при посредничестве США уже удалось освободить нескольких граждан, удерживаемых Россией.

На фоне продолжающейся войны и экономических проблем Кремль все чаще сталкивается с давлением Вашингтона не только по Украине, но и по вопросам политических заключенных и обменов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина