Семья заключенного американца просит Трампа надавить на Путина

Семья заключенного американца просит Трампа надавить на Путина5
- 15.05.2026, 15:04
Президент США считает возвращение американцев приоритетом Белого дома.
Семья натурализованного американца Александра Антонова обратилась напрямую к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться его освобождения из российской тюрьмы. Дочь заключенного, Анастасия Антонова, заявила, что потеряла надежду на Госдепартамент США и решила обратиться лично к президенту США, пишет CBS NEWS (перевод — сайт Charter97.org).
66-летний Антонов, уроженец СССР и гражданин США, был задержан в России в марте 2025 года. Российские силовики заявили, что нашли в его телефоне сообщения с «антироссийскими взглядами». Позже его приговорили к шести годам колонии по обвинениям в экстремизме и «подстрекательстве к терроризму».
По данным CBS News, внутри Госдепа США идет спор о признании Антонова «неправомерно задержанным». Такой статус означает, что Вашингтон считает обвинения сфабрикованными. Несколько американских чиновников уже рекомендовали предоставить этот статус, однако часть дипломатов опасается осложнить переговоры с Москвой.
Тем не менее команда Трампа все активнее поднимает тему американцев, находящихся в российских тюрьмах. Источники утверждают, что имя Антонова уже включено в список вопросов, который спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждает с представителями Кремля.
Администрация Трампа подчеркивает, что возвращение американцев домой остается одним из приоритетов Белого дома. В прошлом году при посредничестве США уже удалось освободить нескольких граждан, удерживаемых Россией.
На фоне продолжающейся войны и экономических проблем Кремль все чаще сталкивается с давлением Вашингтона не только по Украине, но и по вопросам политических заключенных и обменов.