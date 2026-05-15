15 мая 2026, пятница, 16:12
  • 15.05.2026, 15:36
Выбитого ВСУ из Харьковской области российского генерала отправят в Госдуму
генерал-полковник Алесандр Лапин

Скандальный генерал-полковник Лапин может стать главой комитета по обороне.

Российский генерал-полковник Александр Лапин, командовавший группировкой «Центр», которую в 2022 году ВСУ выбросили из Харьковской области, может стать главой комитета Госдумы по обороне. В «Единой России» рассматривают его кандидатуру на этот пост в новом созыве нижней палаты парламента, сообщили «Коммерсанту» осведомленные источники. Один из собеседников издания отметил, что возглавляющий сейчас комитет Андрей Картаполов, который был избран в Госдуму в 2021 году, с большой долей вероятности переизбираться не будет.

62-летний Лапин собирается баллотироваться в Госдуму по списку «Единой России» от Татарстана. В 2017 году он был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, а в ноябре того же года стал командующим Центрального военного округа. После того как на войне в Украине группировка войск под его командованием оставила Харьковскую область, Лапина сняли с должности. В январе 2023-го его назначили начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками РФ. Затем перевели на должность главы Ленинградского военного округа.

В сентябре 2025 года Лапина, по данным источника РБК, уволили с военной службы. Издание «Татар-информ» писало, что он занял должность помощника главы Татарстана Рустама Минниханова. Официально эту информацию власти республики не подтверждали, но в октябре прошлого года Лапин вместе с региональными чиновниками принял участие в открытии сквера памяти в одном из сел Татарстана. Источники РБК говорили, что Минниханов рассматривал возможность выдвижения генерал-полковника на выборы в Госдуму.

Позднее Лапин заявил, что примет участие в праймериз «Единой России». «Я посвятил 43 года делу служения своему народу, защите своего Отечества. И на сегодняшнем жизненном этапе у меня есть огромное желание служить своему многонациональному народу, отстаивать интересы моей малой родины, помогать людям, бороться за правду, бороться за справедливость, отстаивая интересы нашей республики и в целом нашей великой Родины — России», — сказал генерал-полковник.

