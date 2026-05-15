закрыть
15 мая 2026, пятница, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Объявлены все финалисты «Евровидения-2026»

  • 15.05.2026, 9:15
  • 1,826
Объявлены все финалисты «Евровидения-2026»

Финал состоится вечером в субботу.

В столице Австрии прошел второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». По результатам этого дня в финал проходят еще 10 участников. Финал состоится вечером в субботу, пишет Би-би-си.

Кто прошел в финал

Второй полуфинал был не таким напряженным, как первый: политическая составляющая в нем была сведена к минимуму. В первом полуфинале часть зрителей освистывала израильского певца Ноама Беттана, другие скандировали лозунги в его поддержку. Во втором такого напряжения уже не было, и все фавориты спокойно прошли в финальный раунд, отмечает музыкальный обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж.

В полуфинал прошли 10 исполнителей:

Албания (певец Алис, песня Nân);

Австралия (Дельта Гудрем, Eclipse);

Болгария (Дара, Bangaranga);

Кипр (Антигони, Jalla);

Украина (LELÉKA, Ridnym);

Чехия (Даниэль Жижка, Crossroads);

Дания (Сёрен Торпегор Лунн, Før Vi Går Hjem);

Мальта (Айдан, Bella);

Румыния (Александра Кэпитэнеску, Choke Me);

Норвегия (Юнас Лов, Ya Ya Ya).

В финале к ним присоединятся 10 победителей первого полуфинала (Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция), а также Австрия (как страна — хозяйка мероприятия), Великобритания, Франция, Германия и Италия (как представители так называемой большой четверки музыкальных вещателей).

Главным фаворитом считается финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, в тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас (Акилас Митилинэос) и австралийка Дельта Гудрем.

Дельта Гудрем, по мнению критиков, может претендовать и на победу. «Ее песня, классическая баллада в стиле Селин Дион, гарантированно понравится как зрителям, так и жюри профессиональных авторов песен, на долю которых приходится половина общей оценки», — считает музыкальный обозреватель Би-би-си.

В очередной раз в финал вышла Украина: с 2003 года представители страны выигрывали конкурс трижды. На этот раз с песней «Рiдним» («Родным») выступает Виктория Лелека. Уроженка Днепропетровской области получила музыкальный опыт в Германии и начинала как джазовая певица. С 2024 года она запустила свой проект DONBA₴GRL и выступала на многих фестивалях, в том числе на Гластонбери в Великобритании.

Ее песню «Рiдним» обозреватель Би-би-си называет «проникновенным посланием о силе и стойкости».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин