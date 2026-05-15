Объявлены все финалисты «Евровидения-2026» 15.05.2026, 9:15

В столице Австрии прошел второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». По результатам этого дня в финал проходят еще 10 участников. Финал состоится вечером в субботу, пишет Би-би-си.

Кто прошел в финал

Второй полуфинал был не таким напряженным, как первый: политическая составляющая в нем была сведена к минимуму. В первом полуфинале часть зрителей освистывала израильского певца Ноама Беттана, другие скандировали лозунги в его поддержку. Во втором такого напряжения уже не было, и все фавориты спокойно прошли в финальный раунд, отмечает музыкальный обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж.

В полуфинал прошли 10 исполнителей:

Албания (певец Алис, песня Nân);

Австралия (Дельта Гудрем, Eclipse);

Болгария (Дара, Bangaranga);

Кипр (Антигони, Jalla);

Украина (LELÉKA, Ridnym);

Чехия (Даниэль Жижка, Crossroads);

Дания (Сёрен Торпегор Лунн, Før Vi Går Hjem);

Мальта (Айдан, Bella);

Румыния (Александра Кэпитэнеску, Choke Me);

Норвегия (Юнас Лов, Ya Ya Ya).

В финале к ним присоединятся 10 победителей первого полуфинала (Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция), а также Австрия (как страна — хозяйка мероприятия), Великобритания, Франция, Германия и Италия (как представители так называемой большой четверки музыкальных вещателей).

Главным фаворитом считается финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, в тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас (Акилас Митилинэос) и австралийка Дельта Гудрем.

Дельта Гудрем, по мнению критиков, может претендовать и на победу. «Ее песня, классическая баллада в стиле Селин Дион, гарантированно понравится как зрителям, так и жюри профессиональных авторов песен, на долю которых приходится половина общей оценки», — считает музыкальный обозреватель Би-би-си.

В очередной раз в финал вышла Украина: с 2003 года представители страны выигрывали конкурс трижды. На этот раз с песней «Рiдним» («Родным») выступает Виктория Лелека. Уроженка Днепропетровской области получила музыкальный опыт в Германии и начинала как джазовая певица. С 2024 года она запустила свой проект DONBA₴GRL и выступала на многих фестивалях, в том числе на Гластонбери в Великобритании.

Ее песню «Рiдним» обозреватель Би-би-си называет «проникновенным посланием о силе и стойкости».

