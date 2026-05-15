15.05.2026, 8:45

Белорус рассказал о призовых за необычное хобби

Вадим Шульга в обычной повседневной жизни — IT-специалист, а в свободное время — свирепый воин в доспехах. На любимое хобби у него уходят серьезные суммы, взамен — гематомы, сотрясения и ни с чем не сравнимое веселье. Кто такой иэсбэшник, чем он отличается от реконструктора и сколько стоит его стальной мир, рассказывает MyFin.

«Для нас оружие — это расходник, а не часть коллекции»

— Зовут меня Вадим, хотя на поле я больше известен как Вырвидуб. В реконструкцию пришел в 2000 году. Интернета тогда еще толком не было, и попасть в подобные закрытые сообщества можно было в основном по знакомству. Так случилось и со мной: привела меня в клуб, скажем так, одна подруга. На раскачку времени не дали, предложили сразу драться. Прямо как в «Бойцовском клубе»: всучили оружие — и вперед. Еще и против одного из основателей клуба. Было весело!

Важно сразу пояснить: в 2000-х реконструкцией называли все движения, связанные с историей и боями. Сегодня реконструкторы — это люди, которые воссоздают амуницию, быт и традиции строго по историческим источникам. Они в первую очередь «топят» за достоверность и историчность.

Но есть и другое направление — ИСБ (исторический средневековый бой). И сегодня я «принадлежу» именно ему.

Это, по сути, боевой спорт. И довольно жесткий. Строгая аутентичность доспехов для нас не так важна, как и их способность защитить. Полностью исторические реплики по этой причине не применяются.

Правильно сказать будет, что я придерживаюсь стилизации под Европу XIV—XV веков, но с использованием современных возможностей: сплавы повышенной прочности, большая толщина на опасных участках. Доспех получается легче и надежнее исторического оригинала. Но весит он все равно немало — под 25−40 кг, и это сильно помогает «не умереть».

В отличие от исторических реконструкторов, у нас в ИСБ оружие — скорее расходный инструмент, а не коллекционный предмет. Как топор для рубки дров, как дорогая бензопила или шуруповерт. Ты очень рад, что он у тебя есть, но на стену не вешаешь. Впрочем, броня и оружие тоже не всегда спасают, поэтому приходится полагаться на мастерство и опыт.

Есть два типа мероприятий, в которых я с удовольствием участвую, — это игры и фестивали. Игры проходят на огромном полигоне диаметром иногда более пяти километров. Там располагаются города, крепости, башни, поселения и леса. По территории бегает агрессивное высокоуровневое «мобье» — условные враги, как NPC в компьютерных играх, которых нужно побеждать по ходу действа. Ты отыгрываешь роль наемника: берешь контракты, нападаешь, убегаешь, участвуешь в массовых битвах. Передвигаешься по всему полигону — и ходить приходится очень много. Сражаешься не по расписанию, а как наткнешься на противника. И главное — игра может не прекращаться даже ночью. Если не позаботился о защите лагеря, не выставил посты с караульными, велик шанс «не проснуться».

На фестивалях все иначе: бои идут по расписанию, есть зрители. Здесь главное действо разворачивается на ристалище. Есть показательные бои — это постановка для публики, со сценарием, как в реслинге. А есть настоящие, спортивные. Тут все по-честному, с номинациями, правилами и счетчиками ударов.

Например, профбои — это номинация, где бойцы выходят один на один. Там нет ограничений: можно бить кулаками, кромкой щита, проводить захваты и броски. Исход решают подготовка, снаряжение, тактика и удача. Есть и массовые форматы сражений: 5 на 5, 21 на 21, 100 на 100. Королевская номинация — «битва хоругвей», когда на поле брани сходятся 400 и больше бойцов.

Обычно у меня две основные роли — зависит от вводных. Когда тактически я нужен как «дамагер» — дерусь с алебардой или двуручным топором. Когда нужен «танк», способный держать линию и впитывать много урона, выхожу со щитом и фальшионом (это такой расширяющийся к концу тяжелый меч).

В год у меня выходит от 7 до 12 выездов на фестивали и турниры. География сейчас — Беларусь и Россия. Иногда дорогу оплачивают организаторы, иногда едем за свои. Но так как это организованные клубные выезды, одна поездка обходится в 85−420 рублей (транспорт, питание, проживание). Взносы за участие бывают разные — 280−420 рублей за турнир.

Колоритным бойцам иногда за участие платят организаторы. А за профбои один на один дают призовые от 140 до 280 рублей плюс ценные призы: мечи, украшения, предметы обихода. Это расценки в Беларуси и России. В Европе и Америке все кратно больше.

«Самые частые травмы — «запреградные»

— Что касается «ранений» и боли, то на адреналине этого просто не чувствуешь. Все пропущенные удары начинаешь ощущать уже в лагере. Самые частые травмы — «запреградные», когда броня отработала, но гематомы на теле остались. Похоже на то, как словить пулю в бронежилете. Серьезные травмы случаются в основном из-за некачественной брони или неудачных падений. Бывали и сотрясения. Руку ломал тоже из-за неподходящей брони — был в легких наручах и без щита.

Кстати, о медицине. И у нас, и в России на таких мероприятиях медицинская инфраструктура на высочайшем уровне: отдельная медчасть, врачи, машины скорой. На крайний случай даже вертолет использовали. А вот как-то на боях в Америке я увидел только двух санитаров с «целебным льдом». Это не шутка, у них реально был только лед.

«Цены на доспехи и оружие сильно варьируются»

— В мотодвижухе как? Приходишь в салон и покупаешь все с полок. У нас так не получится. Многие вещи приходится делать на заказ по размеру. Либо подыскивать что-то б/у с рынка — он большой, но там сложно угадать с размерами. Еще желательно иметь доступ в мастерскую для мелкого ремонта. Постоянно что-то ломается, надо чинить или менять.

Цены на доспехи и оружие могут очень сильно варьироваться: от 1400 рублей за самый скромный комплект и до бесконечности.

Сегодня в моем арсенале — двуручный топор, две алебарды (требуют ремонта), полутораручный меч для турниров, два бугуртных фальшиона (тяжелые мечи), одноручный топор, четыре больших щита, два баклера (малый металлический турнирный щит), пять игровых стальных шлемов, два бугуртных тяжелых шлема (один на ремонте), две бригантины (было четыре — продал, не помещались в клубные шкафы), нагрудник, два комплекта рук (плечи, броссары, локти, наручи, стальные варежки), два комплекта ног (бедра, колени, голени, сабатоны), кинжал мизеркорд и стальной блестящий гульфик.

Человеку, который хочет попробовать себя в этом деле, я посоветовал бы для начала прийти в клуб, погрузиться в теорию. Понять, что конкретно нравится, в каких боях хочется участвовать, сколько готов на это потратить. В клубе все подскажут, расскажут, к кому обратиться за покупкой или изготовлением доспехов. Самому сделать это будет крайне сложно — очень много разных нюансов.

Не надо бояться больших расходов. Пока будешь тренироваться и собирать комплект — пройдет время, и нужная сумма не ляжет одним платежом. Все вполне подъемно.

На первое время какие-то элементы и оружие могут и просто выдать для пользования — тут как договоришься.

Про деньги и эмоции

— По характеру само сообщество я описал бы как крайне дружелюбное друг к другу. Так было не всегда, бывали времена вражды клубов, но «темные века» прошли. Сейчас движение повзрослело, такую взаимоподдержку редко встретишь в других единоборствах. Можете себе представить, например, в хоккее, чтобы две команды претендентов на победу, которые готовятся вбивать друг другу голы без жалости, переодевались в одной раздевалке, делились инструментом для починки, едой и водой? А у нас — пожалуйста.

Люди попадаются самые разные. Я вот — специалист по тестированию в IT. Есть повара, электрики, организаторы мероприятий, строители, владельцы фирм, врачи скорой помощи, хирурги, оперуполномоченные — люди всех возможных профессий, ограничений нет. Что нас объединяет? Наверное, удовольствие от процесса избиения друг друга тяжелыми стальными предметами. Все мы, выходя с боевого ристалища, чувствуем себя по-настоящему живыми.

Если сложить все поездки, взносы, ремонт и текучку за год, выйдет в районе 1400−2800 рублей. Можно ужаться, если сам занимаешься ремонтом и пошивом амуниции.

Жалею ли я, что не потратил эти деньги на что-то бытовое? Но у меня все есть. Тут дело выбора: о чем ты будешь рассказывать там, на небесах. Что купил новый айфон или что при жизни боги битв смотрели на тебя? Для меня выбор очевиден.

