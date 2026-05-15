закрыть
15 мая 2026, пятница, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Саудовская Аравия предложила заключить договор о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока

  • 15.05.2026, 8:54
Саудовская Аравия предложила заключить договор о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока

Для стабилизации ситуации после окончания войны.

Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном для стабилизации ситуации после окончания войны, сообщили Financial Times (FT) осведомленные источники.

По их словам, соглашение может быть аналогично Хельсинским, которые в 1975 году подписали США, европейские страны и СССР, чтобы снизить напряженность во времена холодной войны.

Один из арабских дипломатов в разговоре с изданием отметил, что большинство государств Ближнего Востока поддержат такое решение. Они опасаются, что Иран после войны останется в ослабленном состоянии, но по-прежнему будет представлять угрозу для соседей, особенно на фоне сокращения американского присутствия. Тегеран также заинтересован в подобном соглашении, поскольку давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами. Многие европейские лидеры приветствовали инициативу Саудовской Аравии и призвали государства Персидского залива одобрить ее, говорят источники FT.

С начала войны США и Израиля против Ирана страны Персидского залива подверглись атакам иранских дронов, что стало ударом по авиационному сообщению в регионе. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало около 20% нефти и порядка 30% сжиженного природного газа. Президент США Дональд Трамп объявлял о запуске операции «Проект Свобода», в рамках которого американские военные должны были сопровождать торговые суда в проливе, но менее чем через два дня приостановил миссию. По данным NBC News, это произошло в том числе из-за Саудовской Аравии, которая отказала американским военным в использовании авиабазы и своего неба.

При этом сама Саудовская Аравия в ходе войны на Ближнем Востоке тайно нанесла серию ударов по Ирану в ответ на атаки по своей территории, говорили источники Reuters. То же самое сделали ОАЭ. Последние координировали свои действия с Израилем и не признали атаки. Эр-Рияд, в свою очередь, предпочел договориться с Тегераном об отказе от взаимных ударов и снижении напряжения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин