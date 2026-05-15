Саудовская Аравия предложила заключить договор о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока 15.05.2026, 8:54

Для стабилизации ситуации после окончания войны.

Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном для стабилизации ситуации после окончания войны, сообщили Financial Times (FT) осведомленные источники.

По их словам, соглашение может быть аналогично Хельсинским, которые в 1975 году подписали США, европейские страны и СССР, чтобы снизить напряженность во времена холодной войны.

Один из арабских дипломатов в разговоре с изданием отметил, что большинство государств Ближнего Востока поддержат такое решение. Они опасаются, что Иран после войны останется в ослабленном состоянии, но по-прежнему будет представлять угрозу для соседей, особенно на фоне сокращения американского присутствия. Тегеран также заинтересован в подобном соглашении, поскольку давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами. Многие европейские лидеры приветствовали инициативу Саудовской Аравии и призвали государства Персидского залива одобрить ее, говорят источники FT.

С начала войны США и Израиля против Ирана страны Персидского залива подверглись атакам иранских дронов, что стало ударом по авиационному сообщению в регионе. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало около 20% нефти и порядка 30% сжиженного природного газа. Президент США Дональд Трамп объявлял о запуске операции «Проект Свобода», в рамках которого американские военные должны были сопровождать торговые суда в проливе, но менее чем через два дня приостановил миссию. По данным NBC News, это произошло в том числе из-за Саудовской Аравии, которая отказала американским военным в использовании авиабазы и своего неба.

При этом сама Саудовская Аравия в ходе войны на Ближнем Востоке тайно нанесла серию ударов по Ирану в ответ на атаки по своей территории, говорили источники Reuters. То же самое сделали ОАЭ. Последние координировали свои действия с Израилем и не признали атаки. Эр-Рияд, в свою очередь, предпочел договориться с Тегераном об отказе от взаимных ударов и снижении напряжения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com