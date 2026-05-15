С «Сарматом» у Путина не заладилось
- 15.05.2026, 8:34
- 1,404
Кремль в десятый раз пообещал поставить ракету на дежурство до конца года.
Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и пообещал поставить ее на боевое дежурство до конца года. НАТО называет ракету «Satan II» - по классификации альянса.
Об этом сообщает CNN.
Что такое «Сармат»
РС-28 «Сармат» - жидкотопливная МБР шахтного базирования с ожидаемой дальностью более 10 000 км. Ракета способна нести до 16 независимо нацеленных ядерных боеголовок.
Путин утверждает, что совокупная мощность боевой части более чем в четыре раза превышает любой западный аналог.
Для сравнения: американская МБР LGM-30 Minuteman имеет дальность около 11 000 км и развернута с одной боеголовкой.
Скептицизм в отношении заявлений
Пророссийский Telegram-канал Astra напомнил, что Путин говорит о близкой готовности «Сармата» уже по меньшей мере десятый раз с 2021 года. Ракета разрабатывается с 2011 года и испытывала трудности в испытаниях - в частности, в сентябре 2024 года провальный тест оставил кратер диаметром около 60 метров на космодроме Плесецк.
Жидкое топливо является дополнительным недостатком - ракету надо заправлять непосредственно перед пуском.
Контекст
Испытание состоялось вскоре после минималистского парада 9 мая - самого скромного с 2008 года, без единицы техники. Путин объяснил это тем, что армия должна «сосредоточиться на решающем поражении врага» в Украине.