15 мая 2026, пятница, 9:02
С «Сарматом» у Путина не заладилось

  • 15.05.2026, 8:34
  • 1,404
Кремль в десятый раз пообещал поставить ракету на дежурство до конца года.

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и пообещал поставить ее на боевое дежурство до конца года. НАТО называет ракету «Satan II» - по классификации альянса.

Об этом сообщает CNN.

Что такое «Сармат»

РС-28 «Сармат» - жидкотопливная МБР шахтного базирования с ожидаемой дальностью более 10 000 км. Ракета способна нести до 16 независимо нацеленных ядерных боеголовок.

Путин утверждает, что совокупная мощность боевой части более чем в четыре раза превышает любой западный аналог.

Для сравнения: американская МБР LGM-30 Minuteman имеет дальность около 11 000 км и развернута с одной боеголовкой.

Скептицизм в отношении заявлений

Пророссийский Telegram-канал Astra напомнил, что Путин говорит о близкой готовности «Сармата» уже по меньшей мере десятый раз с 2021 года. Ракета разрабатывается с 2011 года и испытывала трудности в испытаниях - в частности, в сентябре 2024 года провальный тест оставил кратер диаметром около 60 метров на космодроме Плесецк.

Жидкое топливо является дополнительным недостатком - ракету надо заправлять непосредственно перед пуском.

Контекст

Испытание состоялось вскоре после минималистского парада 9 мая - самого скромного с 2008 года, без единицы техники. Путин объяснил это тем, что армия должна «сосредоточиться на решающем поражении врага» в Украине.

