15 мая 2026, пятница, 9:02
Рязань в дыму: дроны поразили один из крупнейших НПЗ в России

  • 15.05.2026, 7:55
После взрывов на ключевом предприятии вспыхнул пожар.

В ночь на 15 мая ударные беспилотники атаковали российский город Рязань, в результате чего был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-оккупанта, пишет «Фокус».

Взрывы в Рязани начали раздаваться около двух ночи, сообщил мониторинговый телеграм-канал «Exilenova+».

«Рязань: местные жители сообщают, что на нефтеперерабатывающем заводе что-то горит», — говорится в сообщении.

Очевидцы также сообщали о звуках пролета дронов, ярких вспышках в небе, работе ПВО и сильном задымлении.

А потом в сети появились видео пожара на НПЗ.

Российское издание Astra осуществило OSINT-анализ полученных кадров и подтвердило, что в результате атаки БПЛА пожар вспыхнул именно на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

«OSINT-аналитик ASTRA установил, что, кроме двух многоэтажек, в городе поврежден нефтеперерабатывающий завод», — отметили журналисты Astra.

Губернатор Рязанской области Павел Малков также признал, что одно из предприятий было атаковано дронами.

«Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — написал Малков.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в состав ПАО «Роснефть». Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое
