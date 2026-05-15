Рязань в дыму: дроны поразили один из крупнейших НПЗ в России

Рязань в дыму: дроны поразили один из крупнейших НПЗ в России7
- 15.05.2026, 7:55
- 5,330
После взрывов на ключевом предприятии вспыхнул пожар.
В ночь на 15 мая ударные беспилотники атаковали российский город Рязань, в результате чего был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-оккупанта, пишет «Фокус».
Взрывы в Рязани начали раздаваться около двух ночи, сообщил мониторинговый телеграм-канал «Exilenova+».
«Рязань: местные жители сообщают, что на нефтеперерабатывающем заводе что-то горит», — говорится в сообщении.
Очевидцы также сообщали о звуках пролета дронов, ярких вспышках в небе, работе ПВО и сильном задымлении.
А потом в сети появились видео пожара на НПЗ.
Российское издание Astra осуществило OSINT-анализ полученных кадров и подтвердило, что в результате атаки БПЛА пожар вспыхнул именно на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
«OSINT-аналитик ASTRA установил, что, кроме двух многоэтажек, в городе поврежден нефтеперерабатывающий завод», — отметили журналисты Astra.
Губернатор Рязанской области Павел Малков также признал, что одно из предприятий было атаковано дронами.
«Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — написал Малков.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в состав ПАО «Роснефть». Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.