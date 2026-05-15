15 мая 2026, пятница, 9:02
В Оманском заливе атаковали и потопили индийское судно

  • 15.05.2026, 8:11
Экипаж спасен береговой охраной Омана.

Индийское механизированное парусное судно Haji Ali атаковано и потоплено в Оманском заливе. Всех 14 членов экипажа спасла береговая охрана Омана. Индия осудила нападение и назвала его «неприемлемым».

Об этом сообщает Bloomberg.

Что произошло

Судно Haji Ali атаковали во время перехода из Сомали в Шарджу - его подожгли, после чего оно затонуло. Индийские власти не назвали ответственных за нападение. Экипаж спасен береговой охраной Омана.

Представитель МИД Индии Рандхир Джасивал осудил атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи и призвал избегать ограничений судоходства.

Контекст

Инцидент произошел на фоне обострения напряжения между США, Израилем и Ираном в Персидском заливе и Ормузском проливе. Через пролив проходит около пятой части мировой добычи нефти и сжиженного газа - закрытие этого маршрута уже спровоцировало рост цен на топливо во всем мире.

