В Оманском заливе атаковали и потопили индийское судно 3 15.05.2026, 8:11

1,996

Экипаж спасен береговой охраной Омана.

Индийское механизированное парусное судно Haji Ali атаковано и потоплено в Оманском заливе. Всех 14 членов экипажа спасла береговая охрана Омана. Индия осудила нападение и назвала его «неприемлемым».

Об этом сообщает Bloomberg.

Что произошло

Судно Haji Ali атаковали во время перехода из Сомали в Шарджу - его подожгли, после чего оно затонуло. Индийские власти не назвали ответственных за нападение. Экипаж спасен береговой охраной Омана.

Представитель МИД Индии Рандхир Джасивал осудил атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи и призвал избегать ограничений судоходства.

Контекст

Инцидент произошел на фоне обострения напряжения между США, Израилем и Ираном в Персидском заливе и Ормузском проливе. Через пролив проходит около пятой части мировой добычи нефти и сжиженного газа - закрытие этого маршрута уже спровоцировало рост цен на топливо во всем мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com