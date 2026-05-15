Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне
- 15.05.2026, 8:32
Есть ли увеличение радиационного фона?
14 мая российские дроны «Герань-2» вызвали новые пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Это произошло сразу после того, как спасатели только что ликвидировали масштабный пожар, который длился несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГАЗО.
Где горит
Новые очаги возгорания возникли на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
К тушению привлечены подразделения ГСП «Северная Пуща», Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.
Ситуацию осложняют густой дым, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладывания пути к очагам задействована тяжелая техника, бульдозеры и бензопилы. На местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, работают пиротехники.
Радиационный фон в норме
Автоматизированная система радиационного контроля не зафиксировала превышения контрольных уровней гамма-излучения. Показатели не выходят за пределы среднемесячных величин.
Угроза для уникальной экосистемы
Каждый новый пожар в Чернобыльской зоне - это угроза для лесов и животного мира, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года. Это уже не первая атака, вызывающая возгорания на этой территории.