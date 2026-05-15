Директор ЦРУ в разгар протестов прибыл с тайным визитом в Гавану 15.05.2026, 8:19

Высокопоставленные чиновники США встретились с представителями Министерства внутренних дел Кубы.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф возглавил американскую делегацию во время неожиданного визита в Гавану. Высокопоставленные чиновники США встретились с представителями Министерства внутренних дел Кубы.

Об этом сообщает Reuters.

Этот визит стал первым сигналом к возможному потеплению отношений между странами, добавляет агентство. Главной темой стала безопасность: стороны обсуждали развитие сотрудничества между правоохранительными органами. Это касается как региональных, так и международных интересов.

В заявлении кубинской стороны говорится:

«Обе стороны также подчеркнули свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности».

Отдельно Гавана сообщила делегации США, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. Это был ключевой тезис встречи. Вашингтон пока не предоставил расширенных комментариев по результатам разговора.

Позиция Трампа и детали отлета делегации

Президент США Дональд Трамп анонсировал эти контакты заранее. Несколько дней назад он заявил, что два давних противника «собираются переговорить». Похоже, процесс пошел быстрее, чем ожидали эксперты.

Источники Reuters заметили правительственный самолет США в аэропорту Гаваны. Судно вылетело из столицы острова в четверг днем и сразу после этого кубинские государственные СМИ опубликовали официальное подтверждение встречи.

Какая сейчас ситуация на Кубе

В Гаване начались протесты из-за тотальных блэкаутов, ставших следствием морской блокады острова со стороны США. На Кубе полностью закончилась нефть и теперь медики отменяют операции, распределение продовольствия тормозится, а мусор не вывозится, из-за чего есть риск возникновения эпидемий инфекционных заболеваний.

Также США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.

Кроме блокады Трамп еще нажал на канадцев и теперь Куба останется без никеля. Горнодобывающая компания Sherritt покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.

