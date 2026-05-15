Пашинян: Российская военная база должна действовать по законам Армении 15.05.2026, 6:06

Никол Пашинян

Премьер Армении прокомментировал скандальный закон Госдумы РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская 102-я военная база, расположенная на территории страны, должна действовать в рамках армянского законодательства. Так он прокомментировал принятый Госдумой РФ закон о привлечении российской армии для защиты арестованных за рубежом россиян.

«У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении. Обеспокоенности быть не может», — cказал Никол Пашинян журналистам.

13 мая Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий привлекать вооруженные силы страны для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России или действующих не на основе международного договора. Решение будет приниматься по указу президента.

102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com