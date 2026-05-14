Каждый пятый россиянин допускает массовые протесты в РФ из-за падения уровня жизни 14.05.2026, 22:54

Иллюстративное фото

Опрос.

Доля российских граждан, допускающих массовые протесты в связи со снижением уровня жизни в стране, достигла 20%. Еще 14% опрошенных считают возможными выступления с политическими требованиями. Таковы результаты исследования «Левада-Центра» — оба показателя стали максимальными с июля 2024 года.

Если сравнивать с ноябрьским замером, количество тех, кто верит в возможность экономических протестов, выросло на 4 процентных пункта (с 16%), а политических — на 3 пункта (с 11%). Готовность лично участвовать в политических акциях увеличилась на 1 п. п., до 12%. В то же время доля потенциальных участников экономических протестов, напротив, сократилась на 1 п. п., до 16%. Опрос проводился с 22 по 29 апреля.

Выше протестный потенциал фиксировался лишь в июле 2024 года (21% — против падения уровня жизни, 15% — с политическими лозунгами). Для сравнения: в феврале 2022 года массовые протесты считали возможными 29% россиян, а участвовать в экономических акциях были готовы 23%, в политических — 18%.

Рост протестных настроений происходит на фоне снижения рейтинга власти. Согласно данным подконтрольного Кремлю ВЦИОМ, рейтинг Владимира Путина в апреле упал до 65,6% — минимального значения с начала войны в Украине. Поддержка «Единой России» опустилась ниже 28%, также обновив антирекорд с февраля 2022 года. В открытом опросе ВЦИОМ, где респонденты сами называют тех, кому доверяют, результат Путина составил и вовсе 29,5% — опять же самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. После этого ФОМ и ВЦИОМ отказались от публикации еженедельного президентского рейтинга.

Сдвиг в настроениях, по мнению экспертов, объясняется комплексом причин. Гульназ Шарафутдинова, директор Института России в Королевском колледже Лондона, отмечает отключения мессенджеров и интернета, нереализованные надежды на сделку с США по Украине и общую усталость от войны, которая всё ощутимее бьет по экономике и уровню жизни. Социолог, бывший советник правительства РФ Константин Гаазе добавляет: власти все активнее вмешиваются в повседневную жизнь (блэкауты, ограничения), а война проникает всё глубже внутрь России — дроны, удары по НПЗ. «Всё это накапливается со временем», — объясняет он.

