закрыть
14 мая 2026, четверг, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Каждый пятый россиянин допускает массовые протесты в РФ из-за падения уровня жизни

  • 14.05.2026, 22:54
Каждый пятый россиянин допускает массовые протесты в РФ из-за падения уровня жизни
Иллюстративное фото

Опрос.

Доля российских граждан, допускающих массовые протесты в связи со снижением уровня жизни в стране, достигла 20%. Еще 14% опрошенных считают возможными выступления с политическими требованиями. Таковы результаты исследования «Левада-Центра» — оба показателя стали максимальными с июля 2024 года.

Если сравнивать с ноябрьским замером, количество тех, кто верит в возможность экономических протестов, выросло на 4 процентных пункта (с 16%), а политических — на 3 пункта (с 11%). Готовность лично участвовать в политических акциях увеличилась на 1 п. п., до 12%. В то же время доля потенциальных участников экономических протестов, напротив, сократилась на 1 п. п., до 16%. Опрос проводился с 22 по 29 апреля.

Выше протестный потенциал фиксировался лишь в июле 2024 года (21% — против падения уровня жизни, 15% — с политическими лозунгами). Для сравнения: в феврале 2022 года массовые протесты считали возможными 29% россиян, а участвовать в экономических акциях были готовы 23%, в политических — 18%.

Рост протестных настроений происходит на фоне снижения рейтинга власти. Согласно данным подконтрольного Кремлю ВЦИОМ, рейтинг Владимира Путина в апреле упал до 65,6% — минимального значения с начала войны в Украине. Поддержка «Единой России» опустилась ниже 28%, также обновив антирекорд с февраля 2022 года. В открытом опросе ВЦИОМ, где респонденты сами называют тех, кому доверяют, результат Путина составил и вовсе 29,5% — опять же самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. После этого ФОМ и ВЦИОМ отказались от публикации еженедельного президентского рейтинга.

Сдвиг в настроениях, по мнению экспертов, объясняется комплексом причин. Гульназ Шарафутдинова, директор Института России в Королевском колледже Лондона, отмечает отключения мессенджеров и интернета, нереализованные надежды на сделку с США по Украине и общую усталость от войны, которая всё ощутимее бьет по экономике и уровню жизни. Социолог, бывший советник правительства РФ Константин Гаазе добавляет: власти все активнее вмешиваются в повседневную жизнь (блэкауты, ограничения), а война проникает всё глубже внутрь России — дроны, удары по НПЗ. «Всё это накапливается со временем», — объясняет он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин