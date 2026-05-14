Офицер ФСБ, начавший резонансное дело о полковнике-миллионере Захарченко, сбежал из РФ 14.05.2026, 22:10

Дмитрий Сенин

Мужчина поделился опытом подпольной жизни в России и удивительным методом пересечения границы.

Британское издание The Telegraph опубликовало интервью с 47‑летним Дмитрием Сениным — бывшим полковником ФСБ, который на протяжении восьми лет скрывается от российских спецслужб. Среди прочего мужчина поделился опытом подпольной жизни в России и необычным методом пересечения границы.

Карьера Дмитрия Сенина началась в 2001 году в Калмыкии. 22‑летний выпускник университета пришел в ФСБ на волне борьбы с терроризмом. Благодаря успешной работе на Северном Кавказе он быстро продвинулся по службе, получив медаль Суворова и медаль «За отвагу» (последнюю — лично из рук Владимира Путина). В середине 2000‑х его перевели в Москву, в элитное управление «М», которое занималось борьбой с коррупцией в силовых структурах, а затем в Контрольное управление ФСБ. Карьера шла вверх, и он рассчитывал стать генералом ФСБ.

По словам Сенина, проблемы начались в 2016 году, когда на его стол попала оперативная информация. Мужчина не рассказывает подробности того, от кого и как он ее получил, но говорит, что ему стало известно о подозрительной элитной квартире в Москве, связанной с высокопоставленным офицером полиции. Он передал коллегам информацию. Последовавший рейд обнаружил в квартире $120 миллионов наличными — один из крупнейших денежных конфискатов в современной истории России.

Сообщалось, что квартира была зарегистрирована на сестру заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД полковника Дмитрия Захарченко. Еще больше денег нашли в его машине.

Захарченко впоследствии получил 13 лет колонии за взяточничество и воспрепятствование следствию. Но Сенин утверждает, что после этого внутри ФСБ начали искать, кто именно передал информацию о квартире.

В феврале 2017 года, по словам мужчины, он получил предупреждение, что его собираются арестовать. В тот же день Сенин оставил жену и троих детей в Москве и бежал в Грузию по поддельному паспорту. Вечером того же дня коллеги пришли с обыском в его дом.

Российские власти обвинили Сенина в создании коррумпированной группы вместе с Захарченко, которая занималась масштабным крышеванием бизнеса, а также в том, что между ними якобы были родственные связи. Сенин все это отрицает.

Позже прокуратура обвинила бывшего офицера ФСБ в том, что он помог Захарченко получить высокую должность в МВД и выступал посредником между Захарченко и одним из тех, от кого тот получал взятки. В 2023 году Сенин был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Особую опасность ситуации придавало то, что Сенин имел наивысший уровень допуска к секретной информации в России — доступ к материалам «особой важности» (это выше, чем «совершенно секретно»). Такие сотрудники не могут просто покинуть страну, поэтому его побег в Москве могли воспринять как переход на сторону Запада.

В интервью The Telegraph Сенин настаивает, что этого не было. Он утверждает, что не передавал секретов западным спецслужбам и не получал от них помощи. Наоборот, по его версии, он даже вернулся в Россию, чтобы показать: он не перебежчик вроде Сергея Скрипаля или Александра Литвиненко.

The Telegraph пишет, что после исчезновения Сенина российские спецслужбы действительно организовали его поиск в Европе. В расследованиях австрийских спецслужб упоминается бывший сотрудник австрийской контрразведки Эгисто Отт (Egisto Ott), которого обвиняют в работе на российскую разведку. Согласно материалам дела, он искал Сенина в Хорватии и использовал полицейские базы данных для его отслеживания.

Возвращение в Россию

По словам Сенина, находясь за границей, он понимал, что на него охотятся и что его «время заканчивается». Поэтому он решил использовать логику ФСБ против них самих и… вернулся в Россию.

Возвращение должно было не только смутить преследователей, которые никогда бы не подумали искать «предателя» внутри страны, но и доказать его друзьям и руководству в ФСБ, что он не перебежчик.

Как пишет издание, возвращение бывшего офицера ФСБ в Россию подтверждено материалами уголовного дела против Отта, однако последующая часть истории Сенина трудно поддается верификации. Он утверждает, что годами жил в Москве под прикрытием, пытаясь очистить свое имя.

Сенин показал редакции фотографию того времени, на которой его трудно узнать: он выглядел как любитель хэви-метала с лишним весом и волосами до плеч.

Другие способы маскировки включали инвалидную коляску, а затем костыли и имитацию хромоты. Чтобы не раскрыть себя, он не мог вернуться к жене и детям, которые оставались в Москве.

Сенин утверждает, что у него были друзья в ФСБ, которые знали о его возвращении и помогали поддерживать связь с близкими. К семье он вернуться не мог, но тайно наблюдал за детьми возле школы и передавал им письма через тайники.

Позже он пришел к выводу, что противостоять системе бессмысленно. Анализируя дело Захарченко, Сенин пришел к выводу, что тот был лишь хранителем денег от гигантской коррупционной схемы, в которой участвовали самые могущественные люди путинской России. Теперь он считает, что миллионы в квартире предназначались для передачи на самый верх страны в конце каждого года.

Хитрый план побега

Таким образом, он начал планировать второй побег. Но российское вторжение в Украину в феврале 2022 года усложнило задачу.

Власти усилили охрану границ. Степная граница с Казахстаном, которую он собирался использовать, теперь контролировалась тепловизорами. Однако Сенин придумал необычный план.

Согласно его рассказу, в России существуют строгие правила утилизации погибшего скота — коров, которые сдохли от болезней. Это дорого и хлопотно. Поэтому многие фермеры возле границы с Казахстаном просто выбрасывают туши на тракторах в «ничейную землю» между странами. Сенин решил покинуть страну внутри тела одной из таких коров.

Мужчина не уточняет, как он добрался из Москвы до границы. Но организация операции, которая зависела от сети контрабандистов, заняла два месяца.

Холодным сентябрьским днем 2022 года он надел противогаз и резиновый костюм, чтобы защититься от запахов, и залез в тушу коровы. Его дополнительно обернули фольгой, чтобы скрыть тепло тела от камер пограничников. Время было выбрано идеально: осень означала отсутствие снега, но было достаточно холодно, чтобы избежать мух и личинок.

Местные контрабандисты погрузили тушу с Сениным внутри на трактор, перевезли через границу и сбросили в овраге, который использовался как кладбище для животных. По словам мужчины, он пролежал в корове час, ожидая, пока пограничники потеряют интерес к этому району.

После он выбрался из туши, прополз несколько сотен метров по полю и добрался до места встречи, где его ждал бывший сотрудник казахстанского КГБ на мотоцикле.

Жизнь в Европе

Из Казахстана Сенин вылетел в Черногорию и попросил политического убежища. Однако его арестовали по запросу Интерпола, выданному Россией. Он провел в тюрьме пять месяцев, пока в феврале 2023 года черногорские власти не отказались выдавать его Москве, признав преследование политическим.

В материалах австрийских спецслужб, с которыми ознакомились журналисты The Telegraph, отмечается: «Нельзя полностью исключить, что запрос из Монако также служит для выяснения местонахождения Дмитрия Сенина в интересах Российской Федерации».

Сенин поселился в Черногории вместе с семьей, но угрозы продолжались. По его словам, европейские спецслужбы дважды предупреждали его об опасности. На машине его жены нашли GPS-маяк, а в местной прессе опубликовали данные его паспорта.

В 2024 году он снова оставил семью и переехал в другую европейскую страну, название которой The Telegraph не раскрывает из соображений безопасности.

В ноябре того же года, в день заседания по делу Отта в Австрии, в российской прессе появились слухи, что Сенин был убит в криминальной перестрелке в Черногории. По словам мужчины, это было сделано для того, чтобы спровоцировать его выйти на связь и выдать свое местонахождение. Однако он не поддался на провокацию, даже позволив семье поверить в его смерть.

Почти одновременно Интерпол получил второй запрос на арест Сенина. На этот раз не от России, а от Монако. Бывший офицер ФСБ уверен, что этот запрос был инициирован российской агентурой в княжестве. Как член организации, Россия имеет доступ к базам данных Интерпола, что позволило бы ФСБ найти его в случае задержания.

Сейчас Сенин живет в подполье, ведет юридическую борьбу и постоянно оглядывается, боясь российских групп ликвидации. При этом он все еще надеется когда-нибудь вернуться в Россию.

