Белорусскоязычный минчанин покорил интернет 2 14.05.2026, 16:58

1,300

Дмитрий Жих

Видео набрало 25 тысяч лайков за сутки.

Блогер Дмитрий Жих, известный уличными интервью со случайными прохожими, опубликовал на своем канале в TikTok видео с подписью «Энергия, которая стирает границы». Героем ролика стал минчанин с ДЦП — Павел и его девушка.

«Встретил на улице невероятную пару, — пишет блогер. — У парня ДЦП, но, честно? За его драйвом и искренностью этого просто не замечаешь. Он — филолог, который влюблен в белорусский язык, и его свет заряжает все вокруг».

Отвечая на вопросы блогера, Павел заметил, что хотел бы, чтобы «люди не были такими злобными и у всех все было хорошо», и посоветовал: «Надо улыбаться, тогда все будет хорошо».

Он подчеркнул, что в будущем хотел бы реализовать себя в профессии:

«Мне интересно заниматься наукой. Считаю, что в Беларуси должен больше развиваться белорусский язык. У нас много выдающихся людей, которые прославили нашу страну на весь мир. В стране этому уделяется мало внимания, поэтому я и выбрал для себя такой путь».

Видео ролик вызвал шквал позитивных эмоций и комментариев пользователей TikTok. Его посмотрели почти 300 тысяч раз за сутки.

