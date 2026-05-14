14 мая 2026, четверг, 17:43
Белорусскоязычный минчанин покорил интернет

2
  • 14.05.2026, 16:58
  • 1,300
Дмитрий Жих

Видео набрало 25 тысяч лайков за сутки.

Блогер Дмитрий Жих, известный уличными интервью со случайными прохожими, опубликовал на своем канале в TikTok видео с подписью «Энергия, которая стирает границы». Героем ролика стал минчанин с ДЦП — Павел и его девушка.

«Встретил на улице невероятную пару, — пишет блогер. — У парня ДЦП, но, честно? За его драйвом и искренностью этого просто не замечаешь. Он — филолог, который влюблен в белорусский язык, и его свет заряжает все вокруг».

Отвечая на вопросы блогера, Павел заметил, что хотел бы, чтобы «люди не были такими злобными и у всех все было хорошо», и посоветовал: «Надо улыбаться, тогда все будет хорошо».

Он подчеркнул, что в будущем хотел бы реализовать себя в профессии:

@belrels Тот случай, когда душа говорит громче любых диагнозов. Посмотрите, сколько в этом жизни! 🤍❤️🤍 Энергия, которая стирает границы! ✨ Встретил на улице невероятную пару. У парня ДЦП, но, честно? За его драйвом и искренностью этого просто не замечаешь. Он — филолог, который влюблен в беларускую мову, и его свет заряжает всё вокруг. Герой ролика: @pa.vel9727 Автор: @belrels @minskrels . #мотивация #дцпнеприговор #инвалидностьнеприговор #motivational ♬ оригинальный звук - belrels

«Мне интересно заниматься наукой. Считаю, что в Беларуси должен больше развиваться белорусский язык. У нас много выдающихся людей, которые прославили нашу страну на весь мир. В стране этому уделяется мало внимания, поэтому я и выбрал для себя такой путь».

Видео ролик вызвал шквал позитивных эмоций и комментариев пользователей TikTok. Его посмотрели почти 300 тысяч раз за сутки.

