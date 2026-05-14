14 мая 2026, четверг, 17:43
  • 14.05.2026, 16:46
Звезда боевиков Джет Ли мог сыграть в «Матрице»

Однако актер отказался от роли, которая могла сделать его еще более известным.

В начале 2000-х Джет Ли был на пике мировой популярности, успешно переходя из азиатского кино в Голливуд. После ролей в «Смертельном оружии 4» и «Ромео должен умереть» он стал востребованным актером и получал многомиллионные предложения, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых громких проектов, от которого он отказался, стала «Матрица: Перезагрузка». Ему предлагали роль персонажа Серефа — мастера боевых искусств. Сначала роль предлагали Мишель Йео, а затем, изменив образ персонажа, пригласили Ли.

Однако актер отказался, и позже объяснил причину. По его словам, студия планировала не только съемки, но и длительную работу по фиксации его боевых движений для цифровой базы. Это означало, что его стиль могли бы использовать и воспроизводить без его участия.

Ли отметил, что всю жизнь тренировался, создавая уникальную технику, и не хотел, чтобы его движения стали интеллектуальной собственностью студии. Он опасался, что его можно будет цифровым образом «копировать» в будущем, лишив контроля над собственным стилем и доходами.

Так актер отказался от одной из самых ожидаемых франшиз в истории кино — и, возможно, от роли, которая могла сделать его еще более легендарным.

