Z-пропагандист заявил, что война закончится поражением России 1 14.05.2026, 16:55



Игорь Димитриев

В стране-агрессоре может наступить дестабилизация.

Коллаборант Игорь Димитриев заявил о вероятном поражении РФ в войне против Украины. Соответствующий пост он опубликовал 14 мая в своем Telegram-канале, заметил «Диалог».

По словам Димитриева, россиянам стоит принять тот факт, что благоприятного для них исхода войны, скорее всего, не будет. Он подчеркнул, что не видит сценариев, при которых Россия сможет завершить конфликт без серьезных потерь, значительно превышающих уже понесённые.

Экс-депутат отметил, что стратегия Украины по постепенному истощению российских ресурсов уже приносит результаты. Он указал на совокупный эффект санкционного давления, ударов по инфраструктуре и экспорту, а также затяжного характера боевых действий, что, по его мнению, привело к ослаблению российской экономики и росту внутреннего напряжения.

Также Димитриев выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет добиваться капитуляции Украины на условиях передачи России Донбасса.

Рассуждая о возможных действиях Москвы, он отметил, что мобилизация способна спровоцировать внутренние проблемы, а усиление ракетных атак не изменит ситуацию на фронте. Даже сценарий применения ядерного оружия, по его мнению, лишь ускорит международную изоляцию России и усугубит последствия кризиса. В заключение Димитриев заявил, что текущая динамика ведет к дальнейшему экономическому истощению России и риску внутриполитической дестабилизации.

