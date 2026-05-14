14 мая 2026, четверг, 17:43
«Сармат» Путина назвали ржавой саблей

  14.05.2026, 17:06
Глава Кремля предпринял отчаянную попытку убедить россиян, что не все потеряно.

Новые заявления Кремля о ракете РС-28 «Сармат», известной как «Сатана-2», вызвали волну критики среди западных аналитиков. Несмотря на громкие заявления Путина о «неуязвимом» оружии, эксперты считают, что ядерная риторика Москвы всё больше напоминает попытку скрыть ослабление России на фоне затяжной войны против Украины, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным статьи, программа «Сармата» сопровождалась многочисленными задержками, техническими проблемами и неудачными испытаниями. Один из последних тестов, как утверждается, закончился аварией почти сразу после запуска.

Российские «супероружие», включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», уже показали свою уязвимость. Украинские силы с помощью американских систем «Patriot» смогли легко перехватывать такие цели, что серьёзно ударило по репутации российских разработок.

На этом фоне Россия всё чаще прибегает к ядерным угрозам. Однако эксперты предупреждают, разговоры о применении тактического ядерного оружия в Украине не дадут Москве решающего преимущества на поле боя. Более того, любой ядерный удар способен резко изменить глобальную ситуацию и спровоцировать жёсткий ответ Запада.

По мнению аналитиков, Кремль пытается компенсировать проблемы на фронте и ухудшение экономической ситуации демонстрацией силы. Но вместо образа уверенной сверхдержавы Россия всё чаще выглядит страной, опирающейся на советское наследие, старую технику и громкие заявления.

