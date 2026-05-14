The NYT: Военная ситуация меняется в пользу Украины 14.05.2026, 17:55

Эдвард Лукас

Фото с сайта apostrophe.ua

Что может принудить Путина к переговорам.

Мало кто стал бы ставить на скорое затишье в войне РФ против Украины, но перспективы прекращения боевых действий внезапно улучшились. Такое мнение в колонке для The New York Times высказал журналист Эдвард Лукас. Он отметил, что во время парада на 9 мая российский диктатор Владимир Путин, говоря о своей войне против Украины заметил: «Дело подходит к концу».

По мнению Лукаса, это свидетельствует о новом подходе Кремля, который теперь находится в невыгодном положении с какой стороны ни посмотри.

Журналист отметил, что украинский президент Владимир Зеленский умело воспользовался этим, дав РФ «разрешение» на проведение парада на Красной площади во время короткого перемирия.

«Такие люди, как Путин, ненавидят насмешки, особенно когда они основаны на правде», - подчеркнул в связи с этим журналист.

При этом, Лукас отметил, что военная ситуация также меняется в пользу Украины. Он констатировал, что Россия с жестокой регулярностью наносит удары по городам около линии фронта, но успехи достигаются медленно, если вообще достигаются, и ценой непомерных потерь.

«Украина компенсирует нехватку людских ресурсов инновациями: роботами на земле и беспилотниками в воздухе, которые теперь убивают пять оккупантов на одного украинца», - написал Лукас.

Украина также имеет преимущество в тыловой борьбе, нанося удары, которые серьезно вредят российской экономике.

Также журналист обратил внимание и на контраст между двумя лидерами, констатируя, что он огромен:

«Путин, с затуманенным взглядом и в ужасе от возможного покушения, прячется в бункерах, выходя наружу только для того, чтобы отпраздновать самый важный праздник своей страны с северокорейскими солдатами и президентом Лаоса. Зеленский свободно путешествует по своей стране и является звездным гостем на мировых саммитах».

Становится все яснее, что война не закончится на условиях Путина.

«Военные неудачи, экономические проблемы, социальная напряженность и публичное унижение означают, что, возможно, довольно скоро, Путину, придется начать серьезные переговоры и пойти на уступки. Или война может зайти в тупик без переговоров: ужасно для украинцев, но все еще далеко от первоначальных военных целей Кремля. Если Путин думал, что лесть Дональду Трампу заставит США отдать Украину, его ставка провалилась», - высказал мнение журналист.

Однако, как отметил журналист, что бы ни случилось в Украине, России так или иначе все равно будут нужны враги и это прежде всего европейские страны.

