Архивы ФБР: У нацистов были летающие объекты, похожие на НЛО 1 14.05.2026, 18:21

Дискообразный летательный аппарат с дистанционным управлением мог быть создан в 1944 году.

США опубликовали первую партию файлов, датируемых 1948 годом, чтобы повысить прозрачность в отношении неопознанных летающих объектов (НЛО). Архив содержит необычные сообщения о наблюдениях, сделанные астронавтами и пилотами.

Пентагон начал публиковать файлы об НЛО, также известных как «неопознанные аномальные явления».

Новый веб-сайт, где можно найти эти документы, имеет отчетливый ретро-стиль: на сайте представлены черно-белые военные фотографии летающих объектов, а текст набран шрифтом, похожим на шрифт пишущей машинки.

Первая партия содержит 162 опубликованных файла за период с 1948 по 2026 год, включая 120 PDF-файлов, 28 видеороликов и 14 изображений от таких ведомств, как Министерство обороны, ФБР, НАСА и Государственный департамент, передает Euronews.

Документы включают несколько страниц, содержащих упоминание о предполагаемом летательном аппарате, похожем на НЛО, разработанном нацистами.

«Дискообразный летательный аппарат с дистанционным управлением»

Во время Второй мировой войны нацисты вложили значительные средства в разработку новых технологий вооружения, включая так называемое чудо-оружие, призванное переломить ход войны в пользу Германии.

Однако в конечном итоге это оружие не удалось произвести в достаточном количестве, чтобы решительно повлиять на ход войны — несмотря на огромные усилия режима в его разработке.

В документах ФБР говорится, что некий Пауль Пейерль предоставил информацию, указывающую на то, что нацисты построили этот летательный аппарат в Шварцвальде в 1944 году.

В документе, среди прочего, говорится:

«В этот период он наблюдал за описанным выше летательным аппаратом. Он имел дискообразную форму, приблизительно 6,4 метра в диаметре, управлялся дистанционно и был оснащен несколькими реактивными двигателями, установленными на внешней части конструкции. Он также описал, как внешняя часть вращалась вокруг центрального купола, который сам оставался неподвижным».

Задачей Пейерля было сфотографировать объект во время полета. Он заявил, что сохранил фотонегатив, сделанный с высоты 7000 метров. Ксерокопия этого негатива, предоставленная Пейерлем, находится на последней странице этого документа. Также на последней странице находится фотография, которую, по его словам, он сделал "рискуя жизнью", на ней изображен объект в ангаре.

По словам Пейерля, описанный летательный аппарат был спроектирован и построен немецким инженером по имени Кюер (имя неизвестно), местонахождение которого ему было неизвестно. Он подозревал, что Кюер был арестован союзниками после окончания боевых действий. Пейерль также заявил, что Кюер ранее безуспешно пытался избежать призыва в немецкий вермахт, но был арестован гестапо.

Как показывают документы, ФБР прямо заявляет, что эти документы не содержат «ни рекомендаций, ни выводов» федерального агентства. Это делает практически невозможным оценить, существовал ли на самом деле так называемый нацистский НЛО.

Однако, как пишет FOX News, бесспорно, что нацисты разработали для своего времени ряд замечательных образцов оружия и технологий. К ним относятся, в частности, ракета V-2 и самолет Messerschmitt Me 262, которые считались технологическим прорывом в 1940-х годах.

В рамках операции «Скрепка» США также привлекли к сотрудничеству нескольких ведущих немецких ученых и инженеров, чтобы использовать их опыт в своих целях во время холодной войны.

В опубликованных в пятницу документах содержатся значительно более свежие наблюдения.

Документы включают внутренние военные записки, сообщающие о «возможном небольшом НЛО» в Ираке в 2022 году, а также о «многочисленных вспышках света или световых явлениях неизвестного происхождения», которые якобы наблюдались в Сирии в 2024 году. В этот период американские войска дислоцировались в Ираке и Сирии в рамках операций против так называемого «Исламского государства».

Существуют также более свежие сообщения, касающиеся американских солдат в Объединенных Арабских Эмиратах и Греции.

Многие документы частично отредактированы для защиты личных данных и местоположения. Некоторые члены Конгресса США настаивают на более широком раскрытии информации.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com