Рубио: РФ теряет в войне в пять раз больше военных, чем Украина
- 14.05.2026, 18:48
Россия теряет 15-20 тысяч военных в месяц только убитыми.
Необходимость вести войну заставила украинцев разработать новую тактику, новые методы, новое оборудование и новые технологии, которые работают эффективно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, опубликованном 14 мая.
«Это впечатляет. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, если вы посмотрите, то увидите, что россияне теряют в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы, а Украина – это меньшая страна и, соответственно, меньшая армия», – сказал Рубио.
Он отметил, что РФ теряет 15-20 тыс. военных в месяц именно убитыми, а не ранеными.