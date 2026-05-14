14 мая 2026, четверг, 19:34
Путин поручил активнее отправлять инвалидов «СВО» на заводы

  • 14.05.2026, 19:27
По его словам, они смогут укрепить «технологический суверенитет» России.

Вернувшихся с фронта «ветеранов СВО» следует активнее привлекать к работе в промышленности, чтобы укрепить «технологический суверенитет» России, самостоятельно производить «критически важную продукцию» и внедрять инновации. Об этом, выступая на X съезде Союза машиностроителей России, заявил диктатор РФ Владимир Путин.

Участники войны, которые в основном возвращаются с фронта в связи с ранениями и инвалидностью, по мнению Путина, «на практике помогут» реализовать основные принципы развития промышленности.

«Прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли. <…> Да, ребята воюют, показывают себя, но нужно их поддержать, надо искать талантливых, там много талантливых людей», — сказал Путин. Он добавил, что это «люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи».

По состоянию на конец 2024 года 376 тысяч россиян получили на фронте тяжелые ранения и стали инвалидами, оценивал ранее Международный институт стратегических исследований (IISS). Среди тяжело раненых каждый второй столкнулся с ампутацией конечностей, рассказывал The New York Times знакомый со статистикой высокопоставленный российский чиновник. В результате потребность в протезах за счет государства в России утроилась: в бюджете-2026 на закупку «обеспечение инвалидов техническими средствами реалибилитации» заложено 98,16 млрд рублей против 33 млрд в довоенном 2021-м.

Темпы роста числа инвалидов в России в 2023-24 гг стали рекордными за 17 лет: на балансе Социального фонда, ответственного за выплаты пенсий и пособий, их стало больше на 190 тысяч человек.

Массовое возвращение ветеранов войны с фронта вызвало в России всплеск преступности: по данным Генпрокуратуры, число тяжких преступлений преступлений в стране установило 12-летний рекорд. Из открытых источников известно, что за три года с начала вторжения в Украину вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 750 граждан. Погибли порядка 400 человек, еще почти столько же получили опасные для жизни тяжелые травмы.

