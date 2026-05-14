закрыть
14 мая 2026, четверг, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Си Цзиньпин рассказал Трампу про китайскую философию в Храме Неба

  • 14.05.2026, 20:07
Си Цзиньпин рассказал Трампу про китайскую философию в Храме Неба
Фото: Синьхуа

Китайский председатель лично провел экскурсию американскому коллеге.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп посетили Храм Неба в Пекине, передает «Синьхуа». Китайский председатель лично провел экскурсию американскому коллеге.

Руководители встретились у Зала жатвенных молитв и вместе его осмотрели, сообщает агентство. Си Цзиньпин рассказал Трампу, что в Храме Неба в древние времена китайские правители молились о процветании государства и благополучии народа.

«Это отражает традиционную китайскую философию о том, что народ является основой государства и только опираясь на прочную основу государство может быть стабильным»,— цитирует «Синьхуа» председателя КНР. Коммунистическая партия Китая продолжает развивать ориентированную на народ философию, сообщил американскому коллеге Си Цзиньпин.

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин