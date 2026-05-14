Си Цзиньпин рассказал Трампу про китайскую философию в Храме Неба 14.05.2026, 20:07

Фото: Синьхуа

Китайский председатель лично провел экскурсию американскому коллеге.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп посетили Храм Неба в Пекине, передает «Синьхуа». Китайский председатель лично провел экскурсию американскому коллеге.

Руководители встретились у Зала жатвенных молитв и вместе его осмотрели, сообщает агентство. Си Цзиньпин рассказал Трампу, что в Храме Неба в древние времена китайские правители молились о процветании государства и благополучии народа.

«Это отражает традиционную китайскую философию о том, что народ является основой государства и только опираясь на прочную основу государство может быть стабильным»,— цитирует «Синьхуа» председателя КНР. Коммунистическая партия Китая продолжает развивать ориентированную на народ философию, сообщил американскому коллеге Си Цзиньпин.

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира».

