14 мая 2026, четверг, 21:03
В Беларуси продают универмаг почти за $5 млн

Вы удивитесь где.

В Беларуси выставили на аукцион старый советский универмаг почти за $5 млн. Обычно такие сумасшедшие ценники мелькают в Минске. Но на этот раз отличился Дзержинск.

В городе-спутнике продают местный Дом торговли – одно из самых узнаваемых зданий, знакомое нескольким поколениям жителей, заметил портал domovita.by.

Речь идет о трехэтажном здании площадью почти 10 тыс. м² по улице Карла Маркса.

Строить его начали еще в 1970-х, но объект долго считался главным городским долгостроем. Открыли универмаг только в 1988 году.

Для Дзержинска это место во многом знаковое. В советские годы сюда ходили буквально за всем – от продуктов до дефицитной одежды и мебели.

Несколько лет назад здание существенно обновили. После реконструкции универмаг выглядит вполне современно и полностью готов к работе.

Причем будущий владелец получит не просто пустое помещение, а уже действующий торговый объект с арендаторами. Сейчас внутри работают магазины, банки, оптика и различные сервисы.

Кроме здания, покупателю бонусом достанется и большой благоустроенный участок площадью более 1 га в центре Дзержинска.

Начальная стоимость лота – 13,4 млн. Это примерно $4,76 млн по нынешнему курсу.

Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток – более 1,3 млн. Заявки принимают до 21 мая, а торги должны пройти 22-го числа на площадке «Аукцион 24».

Условия сделки при этом довольно жесткие. Победитель торгов должен будет подписать договор купли-продажи в течение 10 календарных дней, а полностью рассчитаться за объект – максимум за 30 дней.

Есть и еще один нюанс: сейчас здание находится под банковской ипотекой. Впрочем, этот вопрос обещают урегулировать уже во время оформления сделки.

