В Беларуси продают универмаг почти за $5 млн
- 14.05.2026, 20:53
Вы удивитесь где.
В Беларуси выставили на аукцион старый советский универмаг почти за $5 млн. Обычно такие сумасшедшие ценники мелькают в Минске. Но на этот раз отличился Дзержинск.
В городе-спутнике продают местный Дом торговли – одно из самых узнаваемых зданий, знакомое нескольким поколениям жителей, заметил портал domovita.by.
Речь идет о трехэтажном здании площадью почти 10 тыс. м² по улице Карла Маркса.
Строить его начали еще в 1970-х, но объект долго считался главным городским долгостроем. Открыли универмаг только в 1988 году.
Для Дзержинска это место во многом знаковое. В советские годы сюда ходили буквально за всем – от продуктов до дефицитной одежды и мебели.
Несколько лет назад здание существенно обновили. После реконструкции универмаг выглядит вполне современно и полностью готов к работе.
Причем будущий владелец получит не просто пустое помещение, а уже действующий торговый объект с арендаторами. Сейчас внутри работают магазины, банки, оптика и различные сервисы.
Кроме здания, покупателю бонусом достанется и большой благоустроенный участок площадью более 1 га в центре Дзержинска.
Начальная стоимость лота – 13,4 млн. Это примерно $4,76 млн по нынешнему курсу.
Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток – более 1,3 млн. Заявки принимают до 21 мая, а торги должны пройти 22-го числа на площадке «Аукцион 24».
Условия сделки при этом довольно жесткие. Победитель торгов должен будет подписать договор купли-продажи в течение 10 календарных дней, а полностью рассчитаться за объект – максимум за 30 дней.
Есть и еще один нюанс: сейчас здание находится под банковской ипотекой. Впрочем, этот вопрос обещают урегулировать уже во время оформления сделки.