Минское метро начнут строить намного быстрее 14.05.2026, 21:19

Что скоро изменится.

Работы по строительству столичного метро могут ускориться. Об этом заявил «мэр» Минска Владимир Кухарев на выездном совещании, сообщают «Минск-Новости».

Специалисты занимаются продолжением Зеленолужской линии. Она пройдет от «Юбилейной площади» на северо-восток до станции «Парк Дружбы народов».

Между ними появятся станции «Переспа» и «Комаровская». Они разместятся на пересечении пр. Машерова и ул. Кропоткина и ул. В.Хоружей и ул. М.Богдановича соответственно.

Строительство участка осложняется и тем, что вдоль линии высокий уровень грунтовых вод. Чтобы избежать затоплений, на станциях усиливают гидроизоляцию.

На ул. М.Богдановича специалисты готовят к установке новый тоннелепроходческий комплекс из Китая – «Марию». Его планируют запустить уже к концу мая.

Щит будет прокладывать перегонный тоннель в сторону станции метро «Юбилейная площадь». Обслуживать комплекс будут 4 бригады по 15 человек в каждой.

В то же время «Алеся» возводила параллельный тоннель с лета 2025 года. Теперь щит находится на пересечении ул. М.Богдановича и пр. Машерова на обслуживании, после чего снова вернется к работе.

Для демонтажа двух тоннелепроходческих комплексов и строительства соединительного узла с действующей линией метро в начале июня перекроют сквозной проезд по ул. Мельникайте. Примерно на два года.

