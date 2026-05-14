14 мая 2026, четверг, 22:15
У компании BMW будет новый гендиректор

  • 14.05.2026, 21:53
Оливер Ципсе покинул концерн после семи лет руководства компанией.

Генеральный директор BMW Group Оливер Ципсе покинул свой пост, который занимал с 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя. Компанию возглавит Милан Неделькович, член правления BMW, отвечающий за производство.

Ципсе проработал в компании 35 лет. За время работы в качестве главы BMW он стратегически перестроил компанию и успешно вывел корпорацию из глобальных кризисов, включая пандемию COVID-19, заявили в корпорации. «Его имя будет тесно связано с Neue Klasse (семейство электромобилей нового поколения. — Прим.), центральным проектом BMW», — отметил председатель наблюдательного совета Николас Петер. Уход с руководящей должности стал плановым — о нем в BMW объявили еще в конце 2025 года.

57-летний Милан Неделькович пришел в компанию в 1993 году — на два года позже, чем Ципсе. Господин Неделькович занимал руководящие должности на заводах в Оксфорде, Лейпциге и Мюнхене, а также должность руководителя отдела корпоративного качества. Его контракт руководителя группы действует до 2031 года.

6 мая этого года BMW Group отчиталась о снижении в первом квартале прибыли компании на 25%. Прибыль до налогообложения составила €2,3 млрд. Чистая прибыль снизилась на 23%, до €1,7 млрд, операционная — на 36%, составив €2 млрд. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции в Китае, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

