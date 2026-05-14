FT: Украина приступила к запуску собственных спутников 14.05.2026, 22:27

Чтобы уменьшить зависимость от США.

Один из ведущих украинских производителей оружия Fire Point в этом году запустил два спутника и планирует запустить еще десятки в 2027 году. Об этом 14 мая сообщила Financial Times со ссылкой на соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилермана.

Украина стремится уменьшить зависимость от правительства США и западных технологических компаний, отмечает издание. По словам Штилермана, Fire Point расширяет производство крылатых и баллистических ракет, а также разрабатывает «общеевропейский щит противовоздушной обороны». Компания продает «не только оружие и не только безопасность, а независимость в безопасности», сказал он.

Медиа пишет, что для Украины толчком к усилению собственных разработок стал конфликт 2025 года между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, после которого Вашингтон на неделю приостановил обмен разведданными с Киевом. Также уязвимым местом называли зависимость украинской армии от спутниковой системы Starlink, которую РФ использовала для наведения дронов.

Штилерман рассказал, что более дешевые по сравнению с западными аналогами украинские дроны и ракеты компании уже заинтересовали европейские правительства. В частности, Германия рассматривает совместные проекты с Украиной в сфере дальнобойных дронов, ПВО и радиоэлектронной борьбы.

