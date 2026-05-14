Белый дом заявил о желании Си Цзиньпина закупать больше нефти из США 3 14.05.2026, 21:26

Пекин готов снизить зависимость от поставок через Ормузский пролив.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о заинтересованности в покупке американской нефти, чтобы снизить зависимость Китая от поставок через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в X.

Американская и китайская стороны согласились, что пролив не должен быть закрытым. «Си Цзиньпин также ясно дал понять, что Китай выступает против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование, и выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти для снижения зависимости Китая от пролива в будущем», — говорится в сообщении.

Обе стороны также сошлись во мнении, что Иран никогда не должен получить ядреное оружие.

Пекин продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти, транспортируемой через Ормузский пролив. Китай получил от Ирана не менее 11 млн барр. сырой нефти после начала военной операции США, сообщал телеканал CNBC 11 марта марта. Вся эта иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Ормузский пролив. На Китай, по данным за первый квартал прошлого года, приходилось до 5,35 млн барр. сырой нефти в сутки.

Трамп 13 мая прибыл в Пекин. Основные мероприятия его визита запланированы на 14–15 мая.

