14 мая 2026, четверг, 22:15
Александра Саснович пробилась в восьмерку сильнейших на турнире в Париже

В 1/8 финала белорусская теннисистка победила россиянку Блинкову.

Александра Саснович пробилась в восьмерку сильнейших на последнем перед стартом «Ролан Гаррос» турнире, который проходит в Париже - на тех же самых кортах, где состоится соревнование «Большого шлема».

Белоруска в 1/8 финала встретилась с Анной Блинковой из России, которая находится выше в рейтинге, нежели минчанка - 120-я позиция против 97-я. Тем не менее эта дистанция в пару десятков позиция оказалась незаметной на грунте. Более того, преимуществом на протяжении всей встречи владела Саснович, которая и оформила выход в четвертьфинал.

Александра затратила на победу два сета и 1 час 57 минут - 7:5, 6:4.

За выход в полуфинал Саснович поспорит с другой россиянкой. Это 125-я на планете теннисистка Алина Чараева.

