Трамп и Си устроили «дуэль рукопожатия» 14.05.2026, 15:36

Фото: Getty Images

Видеофакт.

Во время официальной церемонии встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин превратили привычное рукопожатие в короткий, но показательный обмен жестами, который многие расценили как символическое соперничество.

На кадрах, опубликованных пресс-службой Белого дома, видно, как Трамп подошел к китайскому лидеру в своей характерной манере — уверенно, с широкой улыбкой и энергичным жестом руки. Американский президент попытался задать темп рукопожатию, сделав его более активным и продолжительным.

Как видно на записи, Трамп совершал резкие движения, слегка подтягивал руку собеседника к себе и заметно дольше обычного удерживал контакт. Подобный стиль он не раз демонстрировал и на встречах с другими мировыми лидерами.

Однако Си Цзиньпин ответил подчеркнуто спокойно: сохранил невозмутимую осанку, не поддался на навязанный ритм и твердо удерживал свою позицию. Китайский лидер не стал реагировать на попытку перехватить инициативу, что создало выразительный контраст между двумя стилями — американской напористостью и восточной сдержанностью.

Контакт длился ровно столько, сколько требовал официальный протокол и телевизионная картинка. После этого оба политика сразу перешли к формальной части встречи — совместному проходу по красной дорожке и переговорам в Большой зал народных собраний.

