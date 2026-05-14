Трамп и Си устроили «дуэль рукопожатия»
- 14.05.2026, 15:36
Видеофакт.
Во время официальной церемонии встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин превратили привычное рукопожатие в короткий, но показательный обмен жестами, который многие расценили как символическое соперничество.
На кадрах, опубликованных пресс-службой Белого дома, видно, как Трамп подошел к китайскому лидеру в своей характерной манере — уверенно, с широкой улыбкой и энергичным жестом руки. Американский президент попытался задать темп рукопожатию, сделав его более активным и продолжительным.
Как видно на записи, Трамп совершал резкие движения, слегка подтягивал руку собеседника к себе и заметно дольше обычного удерживал контакт. Подобный стиль он не раз демонстрировал и на встречах с другими мировыми лидерами.
Однако Си Цзиньпин ответил подчеркнуто спокойно: сохранил невозмутимую осанку, не поддался на навязанный ритм и твердо удерживал свою позицию. Китайский лидер не стал реагировать на попытку перехватить инициативу, что создало выразительный контраст между двумя стилями — американской напористостью и восточной сдержанностью.
Контакт длился ровно столько, сколько требовал официальный протокол и телевизионная картинка. После этого оба политика сразу перешли к формальной части встречи — совместному проходу по красной дорожке и переговорам в Большой зал народных собраний.
