закрыть
14 мая 2026, четверг, 16:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Си устроили «дуэль рукопожатия»

  • 14.05.2026, 15:36
  • 2,786
Трамп и Си устроили «дуэль рукопожатия»
Фото: Getty Images

Видеофакт.

Во время официальной церемонии встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин превратили привычное рукопожатие в короткий, но показательный обмен жестами, который многие расценили как символическое соперничество.

На кадрах, опубликованных пресс-службой Белого дома, видно, как Трамп подошел к китайскому лидеру в своей характерной манере — уверенно, с широкой улыбкой и энергичным жестом руки. Американский президент попытался задать темп рукопожатию, сделав его более активным и продолжительным.

Как видно на записи, Трамп совершал резкие движения, слегка подтягивал руку собеседника к себе и заметно дольше обычного удерживал контакт. Подобный стиль он не раз демонстрировал и на встречах с другими мировыми лидерами.

Однако Си Цзиньпин ответил подчеркнуто спокойно: сохранил невозмутимую осанку, не поддался на навязанный ритм и твердо удерживал свою позицию. Китайский лидер не стал реагировать на попытку перехватить инициативу, что создало выразительный контраст между двумя стилями — американской напористостью и восточной сдержанностью.

Контакт длился ровно столько, сколько требовал официальный протокол и телевизионная картинка. После этого оба политика сразу перешли к формальной части встречи — совместному проходу по красной дорожке и переговорам в Большой зал народных собраний.

@mothershipsg Handshake so long I would've asked "What are we?" #mothershipabroad ♬ original sound - Mothership

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин