Совет Сунь-цзы Дональду Трампу 1 Стивен Роуч

14.05.2026, 16:30

Дональд Трамп

Президент США уже второй год подряд совершает колоссальные ошибки.

Говорят, что в прошлом году президент США Дональд Трамп отложил объявление о так называемом «Дне освобождения» и введении пошлин на один день (до 2 апреля), потому что не хотел, чтобы выдуманная им неконституционная «чрезвычайная ситуация» в торговле выглядела первоапрельским розыгрышем. А в этом году Трамп решил бросить вызов календарю и выступил 1 апреля с обращением к нации. В ней он расхваливал другое неконституционное действие — войну с Ираном, начатую без одобрения Конгресса.

У этих решений много общего. Они не просто попирают закон; это попытки вонзить кол в сердце мирового порядка. Целью удара пошлинами в прошлом году стала основанная на правилах мировая торговая система, созданная Америкой. А в этом году целью военного удара стал Ближний Восток, уже давно самый волатильный регион в мире.

Трамп совершил эти безрассудные действия, полностью игнорируя их вероятные последствия. Неудивительно, что это было самовредительство. Несмотря на заоблачно высокие «взаимные» пошлины, введенные против предполагаемых нечестных торговых партнеров Америки, торговый дефицит США в 2025 году установил новый рекорд. И несмотря на хвастливые заявления о полном уничтожении военной мощи Ирана, ракеты и дроны этой страны продолжают сеять хаос на Ближнем Востоке, а стратегическая блокада Ормузского пролива привела к крупнейшему в истории мировому нефтяному шоку.

На фоне таких провалов Трамп захотел стабилизировать отношения и наладить контакты с Китаем, самым грозным стратегическим конкурентом Америки. Уже отложив встречу с председателем КНР Си Цзиньпином один раз из-за осложнений, которые спровоцировала начатая им война по выбору, Трамп настолько отчаянно хочет заключить сделку со своим «хорошим другом», что недавно в качестве демонстрации доброй воли выдал Китаю торговца наркотиками. Впрочем, говорят также, что сроки саммита были перенесены, чтобы Трамп смог триумфально прибыть в Пекин после объявления о победе над Ираном.

Какой бы ни была причина, на этом саммите Америка будет в крайне невыгодном положении. Трампу успех нужен больше, чем Си. Китайский лидер вполне доволен тем, что может сидеть и наблюдать, как его американский коллега унижается.

Более глубокую точку зрения можно найти в советах Сунь-цзы, знаменитого воина-философа древнего Китая. В книге Искусство войны он подчеркивал: «Когда ваша стратегия глубока и дальновидна… вы можете победить, даже не вступая в бой». Эти слова, конечно, применимы к Си Цзиньпину, который предпочитает наблюдать за противником, а не бороться с ним. И они применимы к Трампу, который недальновидно объявил фальшивую чрезвычайную ситуацию в торговле и развязал незаконную войну.

Иран, со своей стороны, понимает важность стратегии. Хотя Иран пострадал — были уничтожены руководители страны, а американо-израильская кампания бомбардировок нанесла значительный ущерб — он сохранил важное стратегическое преимущество, заблокировав Ормузский пролив. Реальный вопрос: почему США этого не предвидели.

Для ответа достаточно взглянуть на «Стратегию национальной безопасности», опубликованную администрацией Трампа в конце прошлого года. Слово «Иран» упоминается в этом 29-страничном документе лишь трижды. Кроме того, близорукая фиксация Трампа на тактике уничтожения, наверное, тоже сыграла свою роль. Почему же Трамп не подумал стратегически, прежде чем совершать свои импульсивные действия?

Ответ можно найти у Сунь-цзы, подчеркивавшего важность совета. Трамп действует, руководствуясь личными капризами. Он захотел окружить себя льстецами, а не честными людьми, способными сказать начальству правду. Трамп презирает экспертов и заявил, что война закончится, когда «я почувствую это, почувствую костьми». А Сунь-цзы, объясняя пользу дисциплины и рассудка, писал: «Оцени преимущества, воспользовавшись советом, а затем структурируй свои силы соответственно… стратегически, исходя из наличия преимуществ».

Внимание Трампа сосредоточено на сделках, в его теле нет стратегической косточки. Он говорит о количестве войн, которые он якобы завершил (десять, согласно его последним подсчетам), о доходах от пошлин (якобы полученных из-за рубежа) и о преувеличенных суммах инвестиций, обещанных зарубежными странами на восстановление потенциала США. И не важно, что все эти цифры — фикция; они уже стали частью проповедей движения MAGA (Сделать Америку снова великой) и его лидера.

Си Цзиньпин, наоборот, представляет восходящую к Сунь-цзы традицию, в которой стратегия занимает высшее место. Хотя этот подход не всегда срабатывает для Китая идеально (у меня есть сомнения в эффективности нынешней стратегии ребалансировки экономики), китайское руководство заслуживает огромной похвалы за то, что придаёт стратегическому мышлению такое большое значение.

Майский саммит Си и Трампа может показать историческое несоответствие между дальновидным стратегом и лжепророком, провозглашающим мнимые успехи. Трамп, как всегда, будет плести паутину лжи и искажений, подчеркивая контраст между собственной книгой Искусство сделки и Искусством войны. Но, как считал Сунь-цзы, «победит тот, на чьей стороне много стратегических преимуществ».

Трамп уже второй год подряд совершает колоссальные, нарушающие закон политические ошибки. Я уже беспокоюсь по поводу 2027 года. Если верить текущим опросам, к тому времени движение Трампа MAGA утратит контроль как минимум над одной из палат Конгресса, и надо надеяться, что авторитаризм по-американски пойдет на спад. Впрочем, непопулярный, разъяренный и мстительный президент будет зализывать раны, стремясь к возмездию накануне выборов в 2028 году.

Этот риск нельзя недооценивать. Задачей новых лидеров Конгресса станет исправление курса США. Дадим Сунь-цзы финальное слово по поводу этой возможности: «Лидерство предполагает интеллект, доверие, человечность, храбрость и твердость».

Стивен Роуч, New Voice

