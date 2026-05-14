14 мая 2026, четверг, 17:42
Завтра Беларусь удивит погодным контрастом

  • 14.05.2026, 16:39
Днем ожидается температурный разброс до 11 градусов.

По данным Белгидромет, в пятницу, 15 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность. В основном обойдётся без осадков, однако в восточных районах возможны дожди, местами сильные, с грозами. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет умеренным, переменных направлений, при грозах возможны порывы.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 °C, на востоке — до +8…+11 °C. Днём воздух прогреется от +12 °C на северо-востоке до +23 °C на юго-западе страны.

В субботу, 16 мая, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер сохранится умеренный, переменных направлений, при грозах станет порывистым.

Ночью температура будет колебаться от +2 °C на востоке до +10 °C на западе. Днём ожидается потепление до +18…+25 °C.

