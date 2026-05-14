14 мая 2026, четверг, 17:43
Многодетная мать создала в Гродно «маленькую Италию»

  • 14.05.2026, 17:26
Единственный в городе отель с приставкой «арт».

В центре Гродно, где каждое здание — история, есть необычный апарт-отель «У Груши». Единственный в городе с приставкой «арт». Этот формат особенно ценят путешественники, которые хотят разнообразия и ярких впечатлений даже в стенах отеля. Концепция «арт» выдержана идеально: номера украшают картины местных художников, а само пространство — отдельное произведение искусства. О том, как создать в Гродно «маленькую Италию» и почему важно найти дело, от которого будут гореть глаза, пишет Office Life.

«У Груши» — это всего шесть номеров в разных зданиях. Все они в шаговой доступности друг от друга, и, пока идет уборка перед заселением, хозяйка отеля Елена Прокопович успевает провести для журналистов экскурсию. Вход в четыре основных номера — из маленького уютного дворика, напоминающего итальянский.

— Это здание 1883 года постройки. В разное время здесь были доходный дом, военный госпиталь, коммунальные квартиры, — рассказывает Елена. — Название «У Груши» тоже историческое. Так называлось питейное заведение, которое было здесь когда-то. Правда, точно неизвестно, в честь какой груши назвали: то ли женщины, то ли фрукта. Но по просьбам гостей мы во дворе посадили пару груш.

Елена из семьи военного, выросла в Германии, а после переезда в Беларусь поступила учиться в Гродно.

— Не могу сказать, что мечтала о бизнесе. Окончила юридический, работала по специальности в управлении юстиции областной администрации. Семья, трое детей. Но в 2019 году я уволилась с работы. Выгорела, как говорится. Решила, что буду заниматься домом, детьми, — рассказывает Елена. — А мой брат в то время искал помещение под небольшое кафе и однажды позвал меня посмотреть интересное здание, где можно открыть что-то интересное. Так появилась идея небольшого апарт-отеля.

Наверное, сама идея зародилась еще раньше, во время нашего с мужем свадебного путешествия в Санкт-Петербург. Там мы были в гостях в квартире, переделанной из коммуналки, — это выглядело очень атмосферно.

В 37 лет Елена стала хозяйкой помещений с историей. Первые апартаменты открылись в 2021 году. Параллельно шла реконструкция других помещений с максимальным сохранением того, что можно было сохранить: кирпичные стены, деревянные полы. Коммуникации, сантехнику и мебель заменили.

— Большинство гостей ценят атмосферу наших апартаментов. Уезжая, они говорят: «Мы хотим только у вас останавливаться!» А одна пара так впечатлилась нашими старинными деревянными полами, что в доме, который они купили, передумали класть ламинат и просто отшлифовали старый пол, — вспоминает Елена.

В оформлении отеля она решила использовать не просто картины, а работы талантливых гродненских художников. Александр Сильванович, Юрий Яковенко, Нина Чурабо, вдова художника Анатолия Скоморощенко — все, к кому она обратилась, идею поддержали. Так в каждом номере появилась мини-галерея репродукций их картин. При желании гости могут купить оригиналы понравившихся работ.

Возможность выкупа помещений арт-апарт-отеля Елена рассматривала, но город не дает пока разрешения. Между тем даже аренда исторического здания — большая смелость. Это дополнительные условия, ограничения и требования.

— Мне очень помогло мое юридическое образование и опыт, — признается Елена. — Много лет работы с нормативными документами, понимание, какую информацию где искать — все это дает о себе знать. Так что каких-то особых трудностей не было. Да, чему-то приходилось учиться на своих ошибках. Но в нужное время судьба сводила меня с людьми, которые что-то подсказывали на начальном этапе.

Дополнительное образование я получила только на курсах по ведению кадрового учета. Этой работой занимаюсь сама. Бухгалтерию ведет специалист на аутсорсе. Работа с проектировщиками, строителями, дизайнером — это мое, несмотря на то что муж занимается строительным бизнесом. Здесь у нас сразу была договоренность: решила этим заниматься — занимайся сама. Я стараюсь не грузить его своими вопросами и проблемами, потому что ему дома тоже хочется отдохнуть, а не включаться снова в работу. Но при необходимости он меня всегда поддерживал. Разве что от открытия кафе поначалу отговаривал, как и моя мама, работавшая в общепите.

Елена дала несколько советов тем, кто хочет открыть свой бизнес, но боится или не знает, с чего начать:

— Говорят, лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. Это так. И в процессе оказывается, что не все так страшно. Наверное, многих останавливает финансовый вопрос. Но можно начать с минимальных вложений, взять тот же кредит. Самое классное, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, когда глаза горят. У меня есть знакомая, которая любит делать уборку. Она так от этого кайфует, что, поработав в клининге, открыла свое дело — и от клиентов у нее нет отбоя.

