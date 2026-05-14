Bild назвала Меркель возможным посредником в переговорах России и Украины 14.05.2026, 17:47

Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Предыдущая кандидатура посредника вызвала резкое осуждение.

В европейских политических кругах обсуждается возможность привлечения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, сообщает газета Bild (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, идея рассматривается неофициально. Среди аргументов в пользу Меркель называют ее знание русского языка, личное знакомство с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также то, что в настоящее время у нее нет политической должности.

Обсуждение активизировалось после того, как Путин предложил в качестве возможного посредника бывшего канцлера Герхарда Шредера. В ЕС, однако, подчеркивают, что не хотят, чтобы Москва определяла кандидатуру переговорщика. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что это было бы «не очень разумно».

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что любой посредник должен получить «широкую поддержку на европейском уровне, особенно со стороны Восточной Европы и стран Балтии».

При этом деятельность Меркель на посту канцлера является предметом споров. Она продвигала проект «Северный поток — 2» несмотря на критику ряда стран ЕС, а также играла ключевую роль в Минских соглашениях 2014–2015 годов, которые не предотвратили эскалацию конфликта в 2022 году.

В офисе Меркель заявили, что «никаких запросов о посредничестве» она пока не получала. Однако на вопрос о возможной готовности к такой роли прямого отказа не последовало.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com