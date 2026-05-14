14 мая 2026, четверг, 19:12
России не избежать экономического поглощения Китаем

  • Андрей Коваленко
  • 14.05.2026, 18:24
Вопрос исключительно в сроках.

У российской политической элиты довольно предсказуемые цели. Они не хотят окончательно превращаться в сырьевой придаток Китая (на мой взгляд, уже превратились, но пока так не думают), но бороться с Пекином у Москвы нет ни людей, ни сил. Поэтому политическая элита РФ смотрит в сторону Европы и мечтает о возрождении влияния СССР в восточной части континента. Таким образом, они хотят посягнуть на интересы Китая в Европе, ведь формула Пекина – «китайская Европа», где не существует классического ЕС как субъекта, а есть страны, ориентирующиеся на Китай. Россия же таким образом стремится иметь рычаг на Пекин и вкладывает ресурсы в раскол ЕС. Но есть Украина, без которой даже в теории такая идея РФ не является реальной, потому что Украина – это сила и во многих аспектах конкурент России. И мы ориентированы на Европу. Именно поэтому российская политическая элита сейчас не видит альтернативы продолжению войны, которую они, конечно же, проигрывают. Но Россия пытается всеми силами нас ослабить, а в ЕС они уже более двух десятков лет пытаются вычленить страны, путем коррумпирования политических элит и создания пропагандистских условий для триумфа ориентированных на РФ сил.

В таком мировоззрении россиян, впрочем, есть две важные вещи. Каждый этот путь ведет исключительно к развалу империи. Вопрос лишь во временных промежутках. Потому что противостояние ЕС и Украины России не выиграть. Избежать окончательного экономического поглощения Китаем – также. Вопрос исключительно в сроках.

Единственный путь – завершение войны и смена режима в РФ. Но Путин ставит режим выше государства.

Андрей Коваленко, Telegram

