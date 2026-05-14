Эммануэль Макрон: Россия демонстрирует лицемерие и слабость
- 14.05.2026, 18:40
Путин не знает, как завершить войну, которую сам же развязал.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированную российскую атаку на Украину в ночь на 14 мая. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Нанеся новый массированный удар беспилотниками и ракетами по украинским городам и гражданскому населению — самый масштабный за последние четыре года — Россия еще больше усугубляет преступность своей агрессии.
Она демонстрирует все то лицемерие, с которым вела переговоры о хрупком перемирии последних дней», — подчеркнул президент Франции.
По словам Макрона, атаками на гражданских Россия демонстрирует не столько свою силу, сколько слабость.
«Ей не хватает решений на поле боя, и она не знает, как завершить свою захватническую войну.
Франция стоит плечом к плечу с Украиной и украинским народом и будет продолжать мобилизовывать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира для Украины, который гарантирует ее безопасность и безопасность всей Европы», — подытожил он.